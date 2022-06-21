Mercedes-AMG готовит GLC 63: первое изображение «заряженного» кроссовера

По предварительным данным, такая «горячая» новинка выйдет на европейский рынок в середине весны 2023 года.

Mercedes-Benz GLC появился в 2015 году, обновление пережил в 2019-ом. Напомним, в Европе продажи кроссовера снижаются в течение последних нескольких лет: к примеру, по итогам 2021-го дилеры реализовали 74 949 экземпляров, что на 24,4% меньше, чем годом ранее. В начале текущего месяца производитель официально рассекретил GLC второго поколения.



На фото: Mercedes-Benz GLC второго поколения

Напомним, «второй» Mercedes-Benz GLC стал длиннее на 60 мм (до 4716 мм), а расстояние между осями выросло на 15 мм (теперь – 2888 мм). Ширина осталась прежней – 1890 мм, а высота сократилась на 4 мм (до 1640 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx уменьшился с 0,31 до 0,29.



В дальнейшем у модели появится «заряженная» версия, которую разработает подразделение Mercedes-AMG. Предполагается, что такой кроссовер появится уже в середине весны следующего года, сейчас «горячий» GLC находится в разработке: ранее фотошпионы уже ловили на дорогах прототип в маскировочной плёнке. Однако официальной информации о том, как будет выглядеть эта новинка, пока нет. Так что у художников есть возможность представить своё видение экстерьера Mercedes-AMG GLC 63.

Вариант внешности «заряженного» кроссовера предлагает дизайнер испанского издания motor.es. Судя по шпионским снимкам, у модели окажется меньше дорожный просвет, кроме того, она получит многоспицевые легкосплавные диски оригинального дизайна, обутые в шины Michelin увеличенного размера. Ещё модель окажется на несколько миллиметров длиннее за счёт других, более агрессивных бамперов.



Рендер Mercedes-AMG GLC 63

Судя по рендеру, у такого кроссовера будет фирменная узнаваемая решётка радиатора AMG и более крупные иначе оформленные воздухозаборники по бокам, интегрированные в передний бампер. Нижнюю часть кормы, вероятно, украсят четырьмя квадратными патрубками выхлопной системы (по два с каждой стороны).

Предполагается, что в салоне будет минимум отличий – они сосредоточатся на спортивном декоре, иной отделке кресел, а на рулевом колесе будет отметка «на 12 часов», у мультимедиа – AMG-графика. Предполагается, что объём багажника сократится из-за размещённой под ним батареи (по предварительным данным, Mercedes-AMG GLC 63 получит гибридную установку).



На фото: салон Mercedes-Benz GLC второго поколения

В издании отметили, что Mercedes-AMG GLC 63 4Matic окажется первой моделью в кроссоверной линейке, которая получит начинку, созданную с использованием технологии AMG E Performance. В основе системы лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор с электродвигателем на задней оси. Совокупная отдача составляет 544 л.с., функция Boost даёт дополнительные 95 л.с. Запаса хода при движении в чисто электрическом режиме хватит на 20 км.



Ранее стало известно о том, что Mercedes-AMG отправил на испытания обновлённый A 45 S. Фотошпионы сняли «заряженный» хэтчбек в лёгком камуфляже на дорогах в южной части Европы. Новинка дебютирует до конца этого года.

