Mercedes-AMG GT 63 APXGP Edition: спецверсия в поддержу нового фильма с Брэдом Питтом

Компания Mercedes-Benz представила очередную спецверсию купе Mercedes-AMG GT, на сей раз посвящённую фильму «Формула-1», который выйдет в мировой прокат 25 июня и в котором одну из главных ролей сыграл легендарный Брэд Питт.

Голливуд предпринял очередную попытку снять успешный (читай прибыльный) фильм про Формулу-1, на подходе зрелищная драма от Warner Bros. Pictures и режиссёра Джозефа Косински, специалиста по блокбастерам. Фильм получил незатейливое название F1, сюжет крутится вокруг вымышленной формульной команды APXGP, у которой есть молодой и очень перспективный гонщик — его играет 33-летний актёр Демсон Идрис. Этому гонщику команда определяет в наставники гонщика-ветерана, которого играет 61-летний Брэд Питт.

Демсон Идрис в роли гонщика Формулы-1

В реальной жизни в возрасте 60+ о Формуле-1 можно только мечтать, да и 33-летний новичок кажется не слишком новым, но гримёры, как можно судить по трейлерам к фильму, не зря едят свой хлеб, выглядят гонщики свежо и бодро. Между ними, как водится, возникают очень непростые отношения — своего рода конкуренция за звание альфа-самца. В общем, идея, мягко говоря, не самая свежая, многократно обкатанная в других фильмах про гонки.

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Часть сцен фильма F1 снималась во время реальных гонок Формулы-1, одним из продюсеров выступил настоящий гонщик Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, до прошлого года включительно выступавший за команду Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Компания Mercedes-Benz стала одним из ключевых партнёров этого фильма, поэтому он щедро напичкан машинами и логотипами компании. Спецверсия APXGP Edition купе Mercedes-AMG GT 63 — ещё один способ монетизировать участие компании в кино, эта модель будет выпущена тиражом 52 экземпляра, каждый получит соответствующую номерную табличку в салоне.

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Mercedes-AMG GT 63 APXGP Edition окрашен в цвета вымышленной команды APXGP (в основном это чёрный и золотой) и имеет очень богатую комплектацию типа «полный фарш», в которую входят в том числе аэродинамический обвес из карбона, 1170-ваттная аудиосистема Burmester (15 динамиков), система подъёма передней части кузова для проезда через крупные дорожные неровности и защитный чехол для кузова.

Техническая начинка стандартная: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 с заводским индексом М177 выдаёт 585 л.с. и 800 Нм, коробка передач — 9-ступенчатый «автоматат» AMG Speedshift MCT 9G, привод — полный, шасси — полноуправляемое, разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, максимальная скорость — 315 км/ч.

Цена Mercedes-AMG GT 63 APXGP Edition не объявлена, стандартное купе Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ стоит в Германии от 190 192 евро.