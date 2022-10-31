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Mercedes-Benz GLC Coupe следующего поколения: новые изображения

31.10.2022 2320 0 2

Немецкая компания готовит новое поколение купеобразного кроссовера GLC, и имеющиеся шпионские фотографии позволяют нам составить представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

Модель GLC Coupe была впервые представлена в 2016 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Международном автосалоне в Шанхае. В 2019 году имиджевый кроссовер получил рестайлинг вместе с обычным GLC, а теперь Mercedes-Benz готовит новое поколение паркетника, сделанного на базе последней генерации модели, премьера которой состоялась в самом начале прошедшего лета.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC Coupe

Вскоре после презентации кроссовера мы сделали рендеры купеобразной версии, однако сейчас у нас есть возможность свериться с реальным автомобилем, который в частичной маскировке проходит дорожные испытания. Как и ожидалось, новинка будет сделана в том же стиле, что и другие кросс-купе компании. Модель получит более низкий уровень крыши, а её форма будет покатой, подобно автомобилям с кузовом фастбэк. Задняя часть будет оригинальной: здесь появятся фонари с изогнутой вдоль нижней грани светодиодной полоской, а номерной знак разместится на заднем бампере.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC Coupe

По части техники GLC Coupe будет идентичен своему более традиционному собрату. Он будет построен на модульной платформе MRA (Modular Rear Architecture) с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. В стандартном исполнении обычный кроссовер оснащается амплитудозависимыми амортизаторами, а в качестве опции он предлагает пневматическую подвеску всех колёс, спортивное шасси или внедорожный пакет Offroad Engineering, обеспечивающий дополнительные 20 мм дорожного просвета. Моторная гамма состоит из 2-литровых 4=цилиндровых турбомоторов мощностью от 197 (GLC 220 d) до 258 л.с. (GLC 300), а позже появится рядный 3-литровый шестицилиндровый турбодизель GLC 400 d. Все модификации работают в паре с 48-вольтовым стартер-генератором (23 л.с., 200 Нм) и комплектуются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic.

Нынешний GLC Coupe
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Нынешний GLC Coupe
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Нынешний GLC Coupe
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Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Между тем, несколько дней назад стало известно о том, что Mercedes-Benz уходит из РФ и продаёт местный завод.

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