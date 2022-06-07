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Новый Mercedes-Benz GLC Coupe: первые изображения

07.06.2022 368 0 0

На прошлой неделе состоялась официальная премьера GLC нового поколения, а в скором будущем к нему присоединится и купеобразная версия. Как она будет выглядеть?

 

GLC Coupe нынешнего и пока единственного поколения с заводским индексом С253 был представлен в 2016 году, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в апреле 2015-го на Шанхайском автосалоне. В 2019 году кроссовер вместе получил рестайлинг, и теперь подходит время для смены поколений. Обычный GLC новой генерации показали в самом начале лета, и он даёт возможность представить, как будет выглядеть купеобразная модификация.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC Coupe

Пока не было шпионских фотографий будущей новинки, однако мы предполагаем, что она будет сделана в стиле других купеобразных кроссоверов марки. Паркетник получит более низкую покатую крышу, при этом передняя часть, скорее всего, будет идентична обычному GLC (как и в случае с предшественником, а также более крупным GLE). Что касается задней части, то здесь наверняка появятся вытянутые по горизонтали фонари треугольной формы, такие сейчас имеют практически все новинки немецкой компании. Ниша номерного знака, как и всех купе Mercedes-Benz, расположится в заднем бампере.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC Coupe

Интерьер будет аналогичен обычному GLC второго поколения, который, в свою очередь, позаимствовал его у нового С-класса. Общей будет и техническая часть: кроссовер будет построен на модульной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которую уже используют вышеупомянутая «цэшка» и новый S-класс. Передняя подвеска двухрычажная, задняя – многрычажная, в качестве опции предлагается пневматическая подвеска всех колёс. Моторная гамма нового GLC пока включает в себя только 2-литровые 4-цилиндровые моторы: бензиновые GLC 200 (204 л.с., 320 Нм) и GLC 300 (258 л.с., 400 Нм), а также дизельный вариант GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм). В дальнейшем к ним должен присоединиться 3-литровый дизельный GLC 400 d. Все версии работают в паре с 48-вольтовым стартер-генератором (23 л.с., 200 Нм) и с девятиступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic. Помимо них, GLC получил и подзаряжаемые гибридные модификации.

Нынешний Mercedes-Benz GLC Coupe
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Нынешний Mercedes-Benz GLC Coupe
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Нынешний Mercedes-Benz GLC Coupe
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Между тем, продолжаются испытания нового Mercedes-AMG С 63 PHEV, и седан недавно попался фотошпионам.

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