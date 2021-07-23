Mercedes-Benz готовит новый C-Class All-Terrain: «приподнятый» универсал проехался на камеру

Предполагается, что эта «пятидверка» следующей генерации будет представлена в конце текущего года, а в продажу на европейском рынке может поступить в начале 2022 года.

Продажи C-Class предыдущего в Европе снижались в течение последних трёх лет: если по итогам 2017-го клиенты купили 176 915 шт., то в течение «ковидного» 2020-го модель разошлась тиражом в 81 909 шт. Прошлогодний показатель оказался почти на 43% меньше чем результат 2019-го и в два раза меньше по сравнению с пиковым для того поколения значением. За первые пять месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 26 614 шт. (почти на 15% меньше, чем за январь-май 2020-го).



Отметим, компания Mercedes-Benz представила C-Class следующего поколения (индекс – W206) в конце февраля этого года. Тогда были показаны седан и «обычный» универсал модели. Теперь немецкий производитель готовит версию «сарая» с приставкой All-Terrain к названию. Пока что «приподнятый» универсал C-класса проходит дорожные испытания: порцией свежих шпионских снимков с нами поделилось испанское издание motor.es.



На этих снимках автомобиль довольно тщательно закрыт маскировочной плёнкой. Несмотря на камуфляж, всё равно очевидно, что нижняя часть новинки по периметру кузова получила пластиковый обвес, характеризующий автомобиль как версию All-Terrain. На части пластика плёнки нет, заметно, что обвес идёт по боковинам и соединяется с передним и задним бамперами, а также с боковыми юбками. У такого автомобиля будет больше дорожный просвет, чем у «обычного» универсала С-Class нового поколения (130 мм). Крышу новинки Mercedes-Benz не скрывает: там будут такие же интегрированные рейлинги, как и у версии Estate.



В салоне Mercedes-Benz C-Class All-Terrain, вероятно, не будет много отличий от интерьера стандартной «пятидверки». То есть исполнение, скорее всего, получит виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, в центре окажется вертикальный планшет фирменной мультимедийной системы диагональю 11,9 дюйма. В списке оборудования ожидаются различные современные функции и ассистенты водителю.

Напомним, в основе новой «цешки» лежит та же модульная платформа MRA, на которой базируется Mercedes-Benz S-Class. По данным издания, у версии C-Class All-Terrain есть фирменная система полного привода 4Matic. «Начинка», вероятно, будет такой же как и у уже представленных версий С-Сlass нового поколения.



Напомним, в моторной линейке «цешки» есть модернизированный 2,0-литровый дизель OM 654 M, его отдача – 200 или 265 л.с., а максимальный крутящий момент – 440 Нм или 550 Нм соответственно. Рабочий объём этого мотора подрос с 1950 до 1992 кубических сантиметров, кроме того, теперь он работает в составе умеренной 48-вольтовой гибридной системы EQ Boost со стартером-генератором. Эта схема даёт дополнительные 20 л.с. и 200 Нм, которые помогают при трогании с места и в первые секунды разгона.



Таким же электродовеском оснащается бензиновый четырёхцилиндровый мотор M 254. Версия C 180 получила двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 170 л.с., отдача у варианта С 200 составляет 204 л.с., а исполнение C 300 имеет под капотом 258-сильный 2,0-литровый мотор. В пару ко всем версиям предлагается девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic.

Предполагается, что новая «пятидверка» All-Terrain будет представлена в конце текущего года, а в продажу в Старом Свете может поступить в начале 2022 года. За покупателей на старосветском рынке этой версии Mercedes-Benz С-Class придётся побороться с Audi A4 allroad quattro.

