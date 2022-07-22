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  • Mercedes-Benz готовит обновлённый GLA: первое изображение кроссовера

Mercedes-Benz готовит обновлённый GLA: первое изображение кроссовера

22.07.2022 39 0 0

Посвежевшая версия модели немецкой марки появится в продаже на европейском рынке в середине весны 2023 года.

 

Mercedes-Benz выпускает субкомпактный паркетник GLA с 2013 года, эта модель сменила генерацию в 2019-ом. На старосветском рынке по итогам прошлого года у кроссовера был зафиксирован «плюс»: дилеры реализовали 75 124 автомобиля, что на 34,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Но в текущем году у GLA отрицательная динамика: за первую треть европейцы купили 21 470 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz GLA

Сейчас немецкая компания готовит обновлённый паркетник, предполагается, что посвежевшая версия Mercedes-Benz GLA доберётся до дилеров на европейском рынке в середине весны 2023 года. Работа над посвежевшим кроссовером в разгаре: ранее прототип новинки попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов.

Официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённый кроссовер, пока нет. Так что у художников есть возможность предложить свои варианты на суд зрителей. Собственным видением экстерьера нового Mercedes-Benz GLA поделился дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, модели переработают переднюю часть. Ожидается, что у новинки будет полностью светодиодная головная оптика слегка иной формы с другой «световой подписью». Вероятно, обновлённому GLA иначе оформят решётку радиатора: у неё будут ещё более скруглённые углы. У варианта AMG Line будет рисунок, составленный не из точек, а из маленьких хромированных трёхлучевых звёзд. Ещё у модели могут появиться немного видоизменённые воздухозаборники.

Рендер обновлённого кроссовера Mercedes-Benz GLA

Как предполагает издание, корму поправят за счёт подретушированных фонарей и, вероятно, другого заднего бампера (ожидается, что будет изменён дизайн его нижней части). Салон, скорее всего, останется прежним; модели могут разве что предложить иные материалы для отделки и установить новую версию операционной системы фирменного информационно-развлекательного комплекса MBUX.

На фото: салон актуального кроссовера Mercedes-Benz GLA

Обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLA оснастят прежними бензиновыми двигателями 163-сильным мотором объёмом 1,3 литра (максимальный крутящий момент – 250 Нм), а также 2,0-литровым вариантом с отдачей в 306 л.с. (400 Нм); вероятно, они будут в составе мягкогибридной силовой установки. Также в списке останется подзаряжаемый гибрид: совокупная мощность его системы составляет 218 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. Ёмкость батареи равна 15,6 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге составляет около 60 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Mercedes-Benz сейчас активно развивает «зелёную» линейку. Первым электрическим кроссовером бренда стал EQC: недавно Kolesa.ru сообщал о том, что эта модель провалилась на рынке. По слухам, SUV уйдёт в отставку в мае следующего года. При этом новую батарейную модель немецкой марки в этом классе придётся подождать: она появится только в 2025 году.

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