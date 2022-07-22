Mercedes-Benz готовит обновлённый GLA: первое изображение кроссовера

Mercedes-Benz выпускает субкомпактный паркетник GLA с 2013 года, эта модель сменила генерацию в 2019-ом. На старосветском рынке по итогам прошлого года у кроссовера был зафиксирован «плюс»: дилеры реализовали 75 124 автомобиля, что на 34,4% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. Но в текущем году у GLA отрицательная динамика: за первую треть европейцы купили 21 470 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года.
Сейчас немецкая компания готовит обновлённый паркетник, предполагается, что посвежевшая версия Mercedes-Benz GLA доберётся до дилеров на европейском рынке в середине весны 2023 года. Работа над посвежевшим кроссовером в разгаре: ранее прототип новинки попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов.
Официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённый кроссовер, пока нет. Так что у художников есть возможность предложить свои варианты на суд зрителей. Собственным видением экстерьера нового Mercedes-Benz GLA поделился дизайнер испанского издания motor.es.
Судя по рендеру, модели переработают переднюю часть. Ожидается, что у новинки будет полностью светодиодная головная оптика слегка иной формы с другой «световой подписью». Вероятно, обновлённому GLA иначе оформят решётку радиатора: у неё будут ещё более скруглённые углы. У варианта AMG Line будет рисунок, составленный не из точек, а из маленьких хромированных трёхлучевых звёзд. Ещё у модели могут появиться немного видоизменённые воздухозаборники.
Как предполагает издание, корму поправят за счёт подретушированных фонарей и, вероятно, другого заднего бампера (ожидается, что будет изменён дизайн его нижней части). Салон, скорее всего, останется прежним; модели могут разве что предложить иные материалы для отделки и установить новую версию операционной системы фирменного информационно-развлекательного комплекса MBUX.
Обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLA оснастят прежними бензиновыми двигателями 163-сильным мотором объёмом 1,3 литра (максимальный крутящий момент – 250 Нм), а также 2,0-литровым вариантом с отдачей в 306 л.с. (400 Нм); вероятно, они будут в составе мягкогибридной силовой установки. Также в списке останется подзаряжаемый гибрид: совокупная мощность его системы составляет 218 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. Ёмкость батареи равна 15,6 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге составляет около 60 км (расчёт вели по циклу WLTP).
Mercedes-Benz сейчас активно развивает «зелёную» линейку. Первым электрическим кроссовером бренда стал EQC: недавно Kolesa.ru сообщал о том, что эта модель провалилась на рынке. По слухам, SUV уйдёт в отставку в мае следующего года. При этом новую батарейную модель немецкой марки в этом классе придётся подождать: она появится только в 2025 году.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться