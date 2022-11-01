Mercedes и Nokian ушли из РФ, запчасти подорожали на 50%, а Geely запустила новый Atlas

Из России ушли Mercedes, Nokian и Ford, автомобильные запчасти с весны подорожали в полтора раза, а Geely запустила в продажу второе поколение кроссовера Atlas. Здесь неделя на Колесах – поехали!