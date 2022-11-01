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  • Mercedes и Nokian ушли из РФ, запчасти подорожали на 50%, а Geely запустила новый Atlas

Mercedes и Nokian ушли из РФ, запчасти подорожали на 50%, а Geely запустила новый Atlas

01.11.2022 171 0 0

Из России ушли Mercedes, Nokian и Ford, автомобильные запчасти с весны подорожали в полтора раза, а Geely запустила в продажу второе поколение кроссовера Atlas. Здесь неделя на Колесах – поехали!

 
кроссовер Россия Германия Китай шины и диски новостной дайджест ремонт и обслуживание

 

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1 комментарий
01.11.2022 20:37
teavesearo

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