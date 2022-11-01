Из России ушли Mercedes, Nokian и Ford, автомобильные запчасти с весны подорожали в полтора раза, а Geely запустила в продажу второе поколение кроссовера Atlas. Здесь неделя на Колесах – поехали!
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Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покупай по закупочной цене, есть муж. и жен. модели (1390 РУБ. при покупке от 2-х штук)...------>> marketl.ink/itermo