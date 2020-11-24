Mercedes обновил американский V-Class: подретушированная внешность и новая коробка передач

«Посвежевший» коммерческий автомобиль поступит к дилерам в США в первом квартале следующего года. Цены раскроют позже.

Mercedes-Benz выпускает V-Class с 1996 года, с тех пор модель сменила три поколения, актуальный вэн вышел на рынок в 2014-ом. В Европе этот коммерческий автомобиль пользуется устойчивым спросом – за прошлый год дилеры реализовали 31 342 шт. (на 7,4% больше, чем в 2018-ом). Кстати, в России модель тоже представлена – за 2019 год она разошлась тиражом 1767 машин. На американский рынок вэн вышел в 2015 году, причём под другим именем – Metris.



Продажи Mercedes-Benz Metris в США постепенно росли от года к году, так что лучшим для модели пока является 2019-ый, когда дилеры реализовали 9784 автомобиля (это на 16,6% больше, чем в предыдущем году). Теперь вэн, предназначенный для американского рынка, «освежили».



В ходе обновления коммерческий автомобиль немецкой марки получил иную решётку радиатора, которая сохранила логотип в виде трёхлучевой звезды по центру. Опционально доступен декор хромированными элементами. В интерьере сменились материалы для обивки, а по бокам передней панели появились новые вентиляционные отверстия (их также можно сделать хромированными за отдельную плату).



Кроме того, в салоне появилось цифровое зеркало заднего вида, которое передает изображение с новой камеры, расположенной на заднем стекле. Эта функция обеспечивает водителю обзор автомобиля сзади, не ограниченный подголовниками или крупными перевозимыми предметами, а также в целом увеличивает поле зрения (оно становится примерно в два раза шире, чем в обычном салонном зеркале заднего вида).



Также «посвежевшему» Metris положены новые информационно-развлекательные системы Audio 30 и Audio 40, они имеют 7-дюймовый сенсорный дисплей, функцию подключения смартфонов и модуль LTE. В комплекс систем безопасности входят: мониторинг слепых зон, удержание в полосе движения, парковочный ассистент, контроль давления в шинах, функция автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.



Двигатель у Mercedes-Benz Metris остался прежним: это 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с отдачей в 208 л.с. и максимальным крутящим моментом в 350 Нм. Однако коробка передач другая: 7АКП заменили на девятиступенчатый «автомат» с несколькими режимами движения – Comfort, Sport, а также ручным режимом М.



Вэн Metris 2021 модельного года предложат в двух вариантах колёсной базы (3,2 или 3,4 метра), а пассажирскую версию – в одном (3,2 метра). В стандартной комплектации багажный отсек имеет деревянный пол, но можно выбрать исполнение с пластиковым настилом, с рельсовой системой для загрузки и крепления вещей, а также с внутренней обшивкой панелями.



«Посвежевший» коммерческий автомобиль поступит к американским дилерам в первом квартале следующего года. Цены обновлённого Mercedes-Benz Metris раскроют позже. Его конкурентом на американском рынке явлчется Ford Transit Connect, его ценник в Штатах стартует с отметки 27 020 долларов (что эквивалентно почти 2,04 рублей по текущему курсу).

