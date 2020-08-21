Мерещатся призраки: ещё один отзыв пикапов Mercedes-Benz X-Class в России

Под отзыв попали пикапы, произведённые в период с января 2018 года по апрель 2019 года и реализованные в нашей стране официальными дилерами Mercedes-Benz. На них необходимо обновить прошивку системы автоматического аварийного торможения (AEB).

С подачи экспертов Euro NCAP системы автоматического аварийного торможения становятся всё изощрённее, видят дальше и лучше, но порой из-за сбоя или несовершенства программного обеспечения они видят препятствия там, где их нет. В сентябре прошлого года Kolesa.ru рассказывали о проблеме немотивированного срабатывания AEB у автомобилей Nissan, а поскольку Mercedes-Benz X-Class — это, по сути, облагороженный Nissan Navara, то неудивительно, что ниссановская «болезнь» перекочевала и к нему, вот как она описаная на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет. Это может привести к тому, что автомобиль самостоятельно затормозит, что станет неожиданностью для водителя и следующего позади транспорта. В случае сильного автоматического торможения вплоть до возможной полной остановки не может исключаться негативное влияние или даже угроза, особенно для следующего позади транспорта, что может повысить риск возникновения аварии».

Добавим, что Nissan известно десятках аварий (в том числе с пострадавшими), связанных с немотивированным срабатыванием AEB. Японская компания решает проблему перезаливкой софта в блоке управления системы, то же самое будут делать российские дилеры Mercedes-Benz. Всего под отзыв в нашей стране попали 706 пикапов, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Ранее на этой неделе марка Mercedes-Benz уже отзывала пикапы X-Class в России, но по другой причине — из-за ошибки в инструкции по эксплуатации.

