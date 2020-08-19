Mercedes-Benz просит сдать «макулатуру»: необычный отзыв пикапов X-Class в России

Марка Mercedes-Benz в последнее время зачастила с отзывами, но тот, что касается пикапов X-Class не похож на остальные.

Дебютировавший летом 2017 года пикап Mercedes-Benz X-Class не оправдал надежд концерна Daimler, и в начале это года было объявлено о прекращении его рыночной карьеры. С германского потребительского сайта Mercedes-Benz грузовичок уже исчез, но в России и некоторых других странах его ещё можно купить — на дилерских складах остались нераспроданные экземпляры. За первое полугодие в нашей стране было реализовано 198 «икс-классов».

Отзыв же касается 1062 пикапов, проданных на нашем рынке официальными дилерами в период с января 2018 года по декабрь 2019 года (список их VIN-номером можно скачать здесь). Между тем, по данным АЕБ, реальные продажи «икс-классов» в нашей стране начались лишь в мае 2018-го, и до конца декабря того же года было продано 263 единицы. За весь 2019-й X-Class разошёлся в нашей стране тиражом 547 экземпляров. Складываем три цифры и получаем 1008 пикапов, официально находящихся у клиентов по состоянию на конец июня, остальное (54) — это дилерский запас.

Одним словом, под отзыв попали все завезённые официальным путём в Россию «икс-классы», вот какая у них обнаружена неприятность:

«Руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу. В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм».

Суть отзывной кампании сводится к замене инструкции по эксплуатации, содержащей ошибку, на новую исправленную. Вряд ли все владельцы мерседесовских пикапов рванут с такой пустяковой миссией к дилеру, тем более что есть онлайн-инструкция, куда можно заглянуть из любой точки мира, где есть интернет. В русскоязычной версии этой инструкции сейчас указано, что максимальная нагрузка на крышу кабины составляет 100 кг, на крышу кунга — 75 кг, а если груз крупногабаритный и едет одновременно на крыше кабины и кунга, то его масса не должна превышать 150 кг. Мы не поленились и проверили — аналогичные цифры указаны в англоязычной и немецкоязычной версиях инструкции.

В общем, счастливые обладатели ставших уже раритетными пикапов Mercedes-Benz X-Class могут особо не переживать, но сдать «макулатуру» дилеру при случае стоит — её по крайней мере утилизируют должным, бережным по отношению к природе образом.