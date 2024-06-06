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  • Meteor Auto и «Кластер автомобильной промышленности» подписали соглашение о сотрудничестве

Meteor Auto и «Кластер автомобильной промышленности» подписали соглашение о сотрудничестве

06.06.2024 60 0 0

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума одно из крупнейших российских предприятий по производству свечей зажигания Meteor Auto (коммерческое наименование ООО «Энгельс Свечи зажигания») и Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции.

Meteor Auto – одно из ведущих в мире и единственное в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент высококачественных свечей зажигания, при производстве которых используются проверенные решения, основанные на немецких технологиях.

Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» основана в 2016 году для консолидации усилий поставщиков и предприятий, повышения уровня локализации продукции и создания единой сети поставок на территории Российской Федерации и СНГ. В числе главных приоритетов работы «Кластера автомобильной промышленности» – импортозамещение и локализация производств автомобильных компонентов, оснастки сырья и материалов, инжиниринга, испытаний.

В рамках соглашения с Meteor Auto стороны намерены наладить эффективную кооперацию в части расширения возможностей поставок отечественных свечей зажигания на производства участников и партнеров «Кластера автомобильной промышленности». Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» в свою очередь окажет Meteor Auto содействие в реализации действующих и запуске новых проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции.

«За счет расширения сотрудничества с “Кластером автомобильной промышленности” Meteor Auto рассчитывает увеличить процент поставки свечей зажигания, произведенных на заводе Meteor Auto в г. Энгельсе по самым современным немецким технологиям и с оптимальным соотношением цена-качество, на конвейеры российских автопроизводителей», – подчеркнул генеральный директор Meteor Auto Александр Ковальчук.

«Одной из ключевых совместных задач в рамках соглашения мы видим в содействии в продвижении российских свечей зажигания с высоким уровнем локализации на конвейеры автосборочных заводов и на вторичный рынок автозапчастей. Рассчитываем, что свечи Meteor будут востребованы и другими OEM, имеющими на территории России собственные заводы двигателей. В их числе АГР, Автозавод АГР и Хендэ ВИА Рус, Хавейл. Второй задачей является еще большее углубление локализации свечей зажигания за счет замещения ряда импортных материалов и сплавов на российские продукты. Указанные направления соответствуют положениям Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года», – отметил генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» Андрей Крайнов.

У Meteor Auto есть успешный опыт локализации производства после ухода из России иностранных производителей. Сейчас предприятие получает проволоку и пины из сплавов драгоценных металлов, необходимые при изготовлении электродов для свечей зажигания, от российских компаний, тогда как ранее они поставлялись из Европы. Налажено производство в России компонентов стеклогерметика. Часть компонентов, которые используются при производстве высоковольтной керамики, также удалось заменить на российские аналоги.

технологии

 

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