Meyers Manx Tuthill LFG: углепластиковый багги с оппозитным мотором и полным приводом

19.08.2025 120 0 1

Американская компания Meyers Manx и британская компания Tuthill, делающая крутые рестомоды на базе классических Porsche, представили совместный проект — эффектное и мощное багги Meyers Manx Tuthill LFG, которое будет выпущено тиражом 100 экземпляров.

Компания Meyers Manx известна тем, что в 1960-х изобрела пляжный багги на базе классического Volkswagen Beetle, её историю мы подробно освещали в 2022 году, когда она представила электрический Meyers Manx 2.0, при этом классические багги с бензиновыми двигателями по-прежнему доступны для покупки.

Владеющий компанией Meyers Manx Филипп Сарофим дружит с Ричардом Тутхиллом, основателем компании Tuthill, представившей в прошлом году потрясающий суперкар Tuthill GT One по мотивам гоночного Porsche 911 GT1 из 1990-х. Багги Meyers Manx Tuthill LFG — это результат коллаборации двух компаний, эдакий Meyers Manx «на максималках». Аббревиатура LFG расшифровывается весьма пикантно, поэтому мы её немного смягчим и сформулируем так: «Давай, чёрт возьми, уже поедем».

Дизайн Meyers Manx Tuthill LFG разработал Фриман Томас, который в период с 1996 по 1999 год занимал должность главного дизайнера компании Volkswagen. Tuthill LFG получился заметно более крупным по сравнению с классическим Meyers Manx, но сохранил его родовые признаки, а именно раздутые крылья и торчащие фары. Кузов изготовлен из углепластика. Крыша, двери и задний колпак — съёмные.

Meyers Manx Tuthill LFG оснащён «бронебойной» полностью независимой подвеской на двойных поперечных рычагах «по кругу» со сдвоенными амортизационными стойками, причём амортизаторы имеют внешние резервуары — «измочалить» их будет непросто. Стильные 18-дюймовые колёса обуты в «зубастые» покрышки BFGoodrich All Terrain T/A KO2. В корме установлен разработанный компанией Tuthill по канонам Porsche 4,0-литровый оппозитный 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью около 400 л.с., способный крутиться до 11 000 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая гоночная «секвенталка». Привод — полный, с тремя блокируемыми дифференциалами.

Салон у Meyers Manx Tuthill LFG достаточно просторный и достаточно комфортный для дальних поездок. Передняя панель представляет собой череду экранов, между которыми аккуратно врезаны дефлекторы системы вентиляции (есть климат-контроль). Рядом с коротким рычагом переключения передач размещена длиннющая «кочерга» ручного тормоза.

Цена нового багги не объявлена, но ясно, что она будет исчисляться сотнями тысяч долларов. Для будущих владельцев Meyers Manx Tuthill LFG подготовлена серия из шести путешествий LFG Baja Tour по всему миру, первое такое путешествие запланировано на 2027 год и приурочено к 50-летию победы классического Meyers Manx в первой гонке The Mexican 1000, ныне известной как Baja 1000 (проходит по бездорожью в Мексике на полуострове Калифорния).

