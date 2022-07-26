MG готовит к премьере конкурента VW Arteon: марка ещё дразнится, но внешность уже раскрыта

Марка MG, ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, анонсировала новую флагманскую модель – довольно крупный лифтбек, для которого возродили имя MG 7 (в 2007-2013 гг. под этим индексом в Поднебесной выпускали клона Rover 75). Сам производитель пока опубликовал лишь несколько тизеров, однако внешний облик новинки уже давно не секрет: ранее в Сеть выложили патентные изображения, кроме того, есть шпионские снимки «пятидверки», сделанные на заводе.

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Судя по всему, по габаритам новый MG 7 ближе к Volkswagen CC (так в Китае зовется Arteon; длина местной версии – 4865 мм, колесная база – 2841 мм), но вот по духу – к «молодежным» и более компактным лифтбекам VW Lamando и Changan Uni-V. А еще свежая «семерка» станет первой моделью бренда с черными эмблемами, то есть она откроет новую «спортивную» линейку.



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За «спорт» отвечают большой выдвижной спойлер и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы. Также MG 7 получил светодиодные фары необычной формы и безрамочные двери, задние фонари сделали в виде единой плашки. Интерьер марка еще не засветила, но папарацци уже удалось заглянуть в салон, главная «фишка» — чуть изогнутое табло.



Некоторые китайские профильные СМИ прочат новому лифтбеку бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 234 л.с. и восьмиступенчатый «автомат». Полный привод модели, скорее всего, не положен.



Премьеру MG 7 может справить уже в августе. Предполагаемая стартовая цена – 19 000 долларов. Вероятно, лифтбек отправят на экспорт, но уже после того, как он освоит «поднебесный» рынок.