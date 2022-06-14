Mini тестирует кроссовер, ближайшим родственником которого будет новый BMW X1

Продажи бренда Mini в Европе снижаются уже три года подряд. Так, по итогам «ковидного» 2020-го падение составило почти 20%, тогда клиенты купили 172 798 машин. В 2021-ом результат сократился до 172 461 шт., что на 0,2% меньше, чем годом ранее. А за первую треть текущего года старосветские дилеры реализовали 55 551 шт., что на 7% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года. Предполагается, что в дальнейшем продажи марки, принадлежащей BMW, вырастут из-за расширения модельного ряда.



На фото: прототип кроссовера Mini

О том, что у Mini в линейке появится новый кроссовер, сообщалось ещё летом 2020 года. Его ближайшим родственником станет недавно представленный новый BMW X1. Сейчас новинка британской марки находится в разработке: производитель пока тестирует прототип будущего паркетника на дорогах в южной части Европы. Снимками мула модели в камуфляже с нами поделилось испанское издание motor.es.



Плотная маскировочная плёнка закрывает экстерьер новинки Mini практически полностью. Проглядывают очертания фирменной решётки радиатора, заметен крупный воздухозаборник, встроенный в нижнюю часть переднего бампера, а также можно увидеть спойлер на верхней части багажной двери, отсутствие рейлингов на крыше, антенну «акулий плавник» и традиционные боковые зеркала.



По габаритам этот кроссовер окажется больше, чем Mini Countryman (напомним, его длина составляет 4299 мм, ширина – 1822 мм, а высота – 1557 мм). Предполагается, что новинка поборется за покупателей с Volvo XC40, Audi Q3 и DS 7 Crossback. Отметим, название будущего паркетника компания пока по-прежнему держит в секрете. Модель окажется глобальной, помимо Европы, предполагается, что она позволит марке улучшить позиции в США, а также в Китае.



Кстати, производство модели будет налажено в Поднебесной на совместном предприятии BMW и Great Wall Motors. Точные сроки начала выпуска машин пока не называются, но известно, что новый паркетник станет первым Mini, сошедшим с конвейера китайского завода. Хотя не исключено, что производство новинки наладят и на другой площадке, к примеру, в Европе.



Подробностей о технике будущего кроссовера пока нет. Не исключено, что он разделит её с недавно рассекреченным BMW X1. Напомним, базовым для него стал 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый турбомотор с отдачей 136 л.с. (230 Нм). Кроме того, в линейке есть 2,0-литровый двигатель с наддувом (204 л.с., 320 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском», совокупная отдача мягкогибридной установки равна 218 л.с. и 360 Нм. Ещё в линейке есть 2,0-литровый 150-сильный дизель (360 Нм) и «мягкогибридная» система, в основе которой 197-сильный дизельный двигатель такого же объёма, который совместно с 48-вольтовой системой выдаёт 211 л.с. и 400 Нм.



Ещё у баварской модели есть пара подзаряжаемых гибридов: в основе одного из них лежит «младший» 1,5-литровый мотор, работающий в комплекте с 109-сильным электродвигателем; суммарная отдача – 245 л.с. и 477 Нм. Второй вариант – 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и 177-сильный электромотор; их совместная мощность – 326 л.с. и 477 Нм. Кроме того, у этого кроссовера есть полностью электрическая версия iX1 с 313-сильной двухмоторной установкой (494 Нм).

