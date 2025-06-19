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Минивэн Honda Step WGN официально будут продавать ещё в одной стране

19.06.2025 77 0 0

Компания Honda решила вывести свой вэн на рынок Индонезии. Там уже открыт прием предварительных заказов, хотя прайс-листа пока нет.

Минивэн Honda Step WGN выпускают в Японии с 1996 года. Модель актуального, уже шестого по счету поколения стартовала в 2022-м. Прежде единственным официальным экспортным рынком для вэна был Гонконг. Но теперь географию продаж решили расширить: модель анонсирована в Индонезии. Местные дилеры уже принимают предварительные заявки, но комплектаций и цен еще нет – полноценный запуск Step WGN состоится в рамках Международного автосалона, который откроется в Джакарте во второй половине июля.

Honda Step WGN для Индонезии

Судя по картинкам, сопровождающим анонс индонезийского представительства Хонды, в этой стране будут продавать только «премиальный» минивэн Step WGN Spada. Напомним, стандартная версия носит «фамилию» Air. Между собой машины отличаются дизайном экстерьера и оснащением. Длина версии Spada составляет 4830 мм против 4800 мм у Honda Step WGN Air. Колесная база едина для всех модификаций – 2890 мм.

Honda Step WGN для Индонезии
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Honda Step WGN для Индонезии
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Сообщается, что индонезийцам предложат гибридный минивэн с фирменной установкой e:HEV. На версии для Японии система включает бензиновый атмосферник 2.0 (145 л.с.) и пару электромоторов (тяговый выдает 184 л.с., второй работает как генератор). Японцам еще доступны «традиционные» Honda Step WGN Air и Step WGN Spada с турбомотором 1.5 (150 л.с.) и вариатором. Чисто бензиновые вэны бывают с передним или полным приводом, гибриды же исключительно переднеприводные.

Минивэны для Японии. Слева — Honda Step WGN Spada, справа — Step WGN Air

На домашнем рынке модель представлена с семи- или восьмиместным салоном. В зависимости от комплектации там Step WGN Spada имеет трехзонный климат-контроль, электропривод боковых сдвижных дверей и подъемной двери багажника, опциональную мультимедиа-система, комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

Honda Step WGN Spada для Японии
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Honda Step WGN Spada для Японии
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Honda Step WGN Spada для Японии
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Honda Step WGN Spada для Японии
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Honda Step WGN Spada для Японии
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Все подробности об индонезийском минивэне появятся в июле. Не исключено, что впоследствии географию продаж Honda Step WGN вновь расширят. Правда, если это и произойдет, то, вероятно, модель так и останется эксклюзивом для стран с левосторонним движением.

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