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  • Обновлён популярный минивэн Honda Step WGN: расширенное оснащение и особая версия

Обновлён популярный минивэн Honda Step WGN: расширенное оснащение и особая версия

04.04.2025 71 0 0

Компания Honda выводит на рынок посвежевший вэн Step WGN. Модель пользуется высоким спросом, так что рестайлинг ей пока не положен. Зато было улучшено оснащение, плюс появилась новая особая версия.

Минивэн Honda Step WGN актуального шестого поколения стартовал в Японии в середине 2022 года. Как водится в Стране восходящего солнца, у модели два варианта дизайна. Машина со стандартным обликом носит «фамилию» Air, а более премиальная версия имеет приставку Spada (в предыдущем поколении у Step WGN Spada был акцент на «спорт»). Минивэн получился удачным: по данным японских медиа, в 2024-м он разошелся тиражом 55 147 экземпляров, что на 25% больше по сравнению с 2023-м. Тем не менее Honda решила освежить модель. Нет, это не рестайлинг – вэну добавили версий.

Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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У Honda Step WGN Air появилась новая богатая комплектация EX. Ее главная фишка – кресла второго ряда с откидными подставками для ног (прежде такие сиденья были только у Step WGN Spada). Кроме того, в список оборудования нового исполнения вошли кожаный руль, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, электропривод багажной двери с функцией «памяти». Для всех пассажиров предусмотрены USB-разъемы для зарядки смартфонов. А комплекс Honda Sensing дополнен системой мониторинга «слепых» зон.

Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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Honda Step WGN Air
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«Премиальный» вэн Honda Step WGN Spada теперь предложен в новой особой версии Black Edition. Это исполнение сделано на базе топовой комплектации Premium Line. Особенности новинки – черный декор. Потемнели радиаторная решетка и 17-дюймовые диски, в черном также выполнены корпуса зеркал и ручки дверей. Наконец, для всего семейства Step WGN предусмотрены новые цвета кузова.

Honda Step WGN Spada, версия Black Edition
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Honda Step WGN Spada, версия Black Edition
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Honda Step WGN Spada, версия Black Edition
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Техника прежняя. Honda Step WGN Air и Step WGN Spada доступны с бензиновым турбомотором 1.5 (150 л.с.), который работает в паре с вариатором. Минивэны также бывают в виде гибридов с установкой e:HEV: в нее входят атмосферник 2.0 (145 л.с.) и пара электромоторов (тяговый выдает 184 л.с., второй работает как генератор). Чисто бензиновые Step WGN Air и Step WGN Spada представлены как с передним, так и с полным приводом. Гибриды – исключительно переднеприводные.

Заказы на новые версии минивэна уже принимают, но цены пока не объявлены. «Живые» продажи стартуют в мае.

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