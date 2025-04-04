Обновлён популярный минивэн Honda Step WGN: расширенное оснащение и особая версия

Минивэн Honda Step WGN актуального шестого поколения стартовал в Японии в середине 2022 года. Как водится в Стране восходящего солнца, у модели два варианта дизайна. Машина со стандартным обликом носит «фамилию» Air, а более премиальная версия имеет приставку Spada (в предыдущем поколении у Step WGN Spada был акцент на «спорт»). Минивэн получился удачным: по данным японских медиа, в 2024-м он разошелся тиражом 55 147 экземпляров, что на 25% больше по сравнению с 2023-м. Тем не менее Honda решила освежить модель. Нет, это не рестайлинг – вэну добавили версий.
У Honda Step WGN Air появилась новая богатая комплектация EX. Ее главная фишка – кресла второго ряда с откидными подставками для ног (прежде такие сиденья были только у Step WGN Spada). Кроме того, в список оборудования нового исполнения вошли кожаный руль, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, электропривод багажной двери с функцией «памяти». Для всех пассажиров предусмотрены USB-разъемы для зарядки смартфонов. А комплекс Honda Sensing дополнен системой мониторинга «слепых» зон.
«Премиальный» вэн Honda Step WGN Spada теперь предложен в новой особой версии Black Edition. Это исполнение сделано на базе топовой комплектации Premium Line. Особенности новинки – черный декор. Потемнели радиаторная решетка и 17-дюймовые диски, в черном также выполнены корпуса зеркал и ручки дверей. Наконец, для всего семейства Step WGN предусмотрены новые цвета кузова.
Техника прежняя. Honda Step WGN Air и Step WGN Spada доступны с бензиновым турбомотором 1.5 (150 л.с.), который работает в паре с вариатором. Минивэны также бывают в виде гибридов с установкой e:HEV: в нее входят атмосферник 2.0 (145 л.с.) и пара электромоторов (тяговый выдает 184 л.с., второй работает как генератор). Чисто бензиновые Step WGN Air и Step WGN Spada представлены как с передним, так и с полным приводом. Гибриды – исключительно переднеприводные.
Заказы на новые версии минивэна уже принимают, но цены пока не объявлены. «Живые» продажи стартуют в мае.
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