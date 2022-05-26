Новый минивэн Honda Step WGN выходит на рынок: без Waku Waku

У модели по-прежнему два варианта дизайна, но при этом на смену «оспортивленному» вэну пришел «премиальный». Новинка доступна либо только с ДВС, либо в виде гибрида.

Минивэн Step WGN шестой генерации компания Хонда засветила еще в конце прошлого года, первый показ провели в Японии в январе 2022-го, но только сейчас полностью раскрыты все характеристики, вдобавок объявлены цены – на родине марки продажи стартуют 27 мая. Ну и напомним, что MPV со сдвижными дверями выпускают с 1996-го, а теперь уже предыдущая, «пятая», модель дебютировала в 2015 году.

Предыдущие пять поколений минивэна Honda Step WGN

Как и прежде, Step WGN имеет две версии, которые отличаются дизайном: стандартная модель теперь носит приставку Air (у предшественника базовое исполнение никак не обозначалось), а более дорогой вариант все так же зовется Spada. При этом второй вэн отныне с упором на «премиальность», тогда как у прежнего Step WGN Spada был акцент на «спорт». К слову, у новой топ-версии еще появилась разновидность – Premium Line, однако такой MPV отличается лишь расширенным хромированным декором.



Сверху — новый Honda Step WGN Air, внизу — новый Honda Step WGN Spada

В целом, у минивэна отныне более строгий внешний облик, с более выраженным капотом – в стиле моделей первых двух генераций. А вот необычная «фишка» предшественника, «пятого» вэна, новинке, вопреки ожиданиям, не досталась. Речь идет о багажной двери Waku Waku: она целиком поднимается вверх, там же, где места мало, можно распахнуть створку. У нового Step WGN привычная подъемная дверь, у нее есть датчик ограничения высоты подъема.

Длина базовой модели увеличена сразу на 110 мм до 4800 мм, показатель новой Spada – 4830 мм (было 4760 мм). Колесная база не изменилась – 2890 мм. Вэну положены 16- или 17-дюймовые диски.

Салон полностью новый: переднюю часть оформили по мотивам других последних моделей Хонды, то есть минивэн тоже получил мультимедиа-систему с тачскрином, который возвышается над панелью, а центральные дефлекторы обдува теперь под планшетом. «Приборку» установили ближе к водителю, вдобавок у нее традиционная форма (у предшественника она вытянута и расположена поверх панели). Также в компании заявили об улучшенной шумоизоляции. Ну и, конечно, все версии по умолчанию оснащены комплексом систем безопасности Honda Sensing (в частности, в него входят адаптивный круиз-контроль и система автоторможения).



Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 1 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 2 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 3 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 4 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 5 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 6 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 7 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 8 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 9 / 10 Светлый салон — Step WGN Air, темный — Step WGN Spada 10 / 10

Step WGN доступен в семи- или восьмиместном исполнениях. Раздельные сиденья второго ряда отныне можно двигать и в продольном, и в поперечном направлении, а для «богатых» комплектаций вдобавок предусмотрены кресла с откидными подставками для ног. Сиденья третьего ряда расположены выше, чем в предыдущей модели, плюс они на 20 мм толще. Еще можно заказать обивку из ткани с пропиткой, отталкивающей не только воду, но и масляные жидкости.



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Новый Step WGN предложен с прежним бензиновым «турбомотором» 1.5 (150 л.с.), который работает в паре с вариатором. Кроме того, доступен гибрид с системой e:HEV: такой минивэн имеет бензиновый «атмосферник» 2.0 (145 л.с.) и пару электромоторов, один из которых подключен к ДВС и работает в режиме генератора, а второй вращает колеса. «Традиционный» вэн бывает с передним или полным приводом, гибрид – исключительно переднеприводный.



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Honda Step WGN Air стоит примерно от 23 600 долларов, Spada – где-то от 25 700 долларов. Самый дорогой минивэн – гибридный Step WGN e:HEV Spada Premium Line – обойдется примерно в 30 300 долларов. Официально продавать вэн за пределами домашнего рынка компания по-прежнему не собирается.

