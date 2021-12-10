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  • Отстающий от конкурентов минивэн Honda StepWGN сменил имидж в новом поколении: первые фото

Отстающий от конкурентов минивэн Honda StepWGN сменил имидж в новом поколении: первые фото

10.12.2021 198 0 0

Полноценную премьеру модель справит через месяц. Как и предшественник, новый MPV будет доступен с бензиновым мотором или гибридной установкой.

 

Вэн Honda StepWGN со сдвижными дверями в Японии выпускают с 1996 года, а модель актуального, пятого по счету, поколения дебютировала в 2015-м, рестайлинг она пережила в 2017-м. По данным местных СМИ, лучшим годом для «пятого» MPV стал 2018-й – тогда на родине марке было продано почти 56 900 единиц. Но результат прошлого года – 34 400 штук. Год нынешний StepWGN завершит в «плюсе» (с января по ноябрь реализовано 35 735 шт.), однако конкуренты далеко впереди. Например, Nissan Serena за одиннадцать месяцев разошлась тиражом 55 940 экземпляров, результат Toyota Voxy — 64 061 единица (у Voxy есть родные братья Noah и Esquire, их продажи считаются отдельно, они менее популярны).

Пять поколений минивэна Honda StepWGN

Тем временем, почти готов «шестой» StepWGN. Онлайн-премьера намечена на 7 января следующего года, на домашний рынок новинка выйдет весной. Пока же можно поразглядывать первые фото грядущей модели.

Официально объявлено, что, как и предшественник, новый минивэн будет иметь две версии: топовый вариант сохранил имя Spada, а вот стандартное исполнение получило к имени приставку Air (прежний базовый вэн — «просто» StepWGN). На фирменных картинках, скорее всего, запечатлена именно Spada, и у нее теперь более строгий облик, в стиле моделей первых двух генераций: раздвоенная головная оптика ушла в прошлое, как и «ступенька» под стеклом слева, при этом вертикальные задние фонари оставили. StepWGN Air, скорее всего, отличится оформлением передней части – к примеру, у него могут оказаться свои решетка и бампер.

Honda StepWGN нового поколения
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Honda StepWGN нового поколения
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Габариты свежей модели еще не названы. Длина обычного нынешнего Honda StepWGN составляет 4690 мм, Spada – 4760 мм. Колесная база едина для обеих модификаций – 2890 мм.

Салон полностью новый, его сделали по мотивам последних Honda Civic и HR-V, то есть минивэн тоже получил мультимедиа-систему с крупным тачскрином, который возвышается над передней панелью, а центральные дефлекторы обдува теперь расположены под планшетом. «Приборку» установили ближе к водителю, вдобавок у нее традиционная форма (у предшественника она вытянута и расположена поверх панели). На фото – семиместный вариант, причем у кресел второго ряда есть выдвижные подставки для ног. Впрочем, у версий попроще будут обычные сиденья, да и восьмиместное исполнение должны сохранить.

Honda StepWGN нового поколения
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Honda StepWGN нового поколения
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Honda StepWGN нового поколения
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Про багажную дверь Waku Waku в релизе нет ни слова, хотя ее наверняка оставили, ведь это одна из главных «фишек» текущего StepWGN: дверь целиком поднимается вверх, а там, где места мало, можно распахнуть створку.  

Honda StepWGN Spada предыдущего поколения

Как и прежде, минивэн будет доступен либо с бензиновым мотором, либо в виде гибрида, но подробностей о технике еще нет. Актуальный StepWGN предлагается с турбодвигателем 1.5 мощностью 150 л.с., а у гибридного минивэна установка на основе «атмосферника» 2.0 (145 л.с.). Полный привод пока положен модели только с ДВС.

Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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Предыдущие Honda StepWGN Spada и базовая модель
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В России минивэн Хонды официально не был представлен. Тем не менее, согласно статистике регистраций ГИБДД, предоставленной Kolesa.ru агентством «Автостат», с января по сентябрь 2021 года на учет было поставлено 14 таких MPV (все это физические лица). Ну а официальных поставок автомобилей Honda в РФ больше не будет: с 2022-го компания сворачивает продажи машин в нашей стране.

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