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Минивэн Hyundai Staria: новая топ-версия с тумбочкой и кемпер

19.04.2022 149 0 0

Роскошное исполнение также получило надстройку, увеличившую высоту салона, и большой «телевизор». А у кемпера есть кухня и «второй этаж».

 

Созданные на переднеприводной платформе фургон и вэн Hyundai Staria с космическим дизайном дебютировали год назад, они постепенно вытесняют с глобального рынка устаревшее заднеприводное семейство Hyundai H-1. У последней модели множество модификаций, а теперь расширена гамма и пассажирской Старии: в Корее представлены новая топ-версия и кемпер.

Богатый вариант назвали Staria Lounge Limousine, он предусмотрен для 9- и 7-местного вэна (на родине марки модель также бывает 11-местной). К слову, у родственного Kia Carnival имеется еще более роскошная версия – с салоном на четверых. То есть в будущем Старию тоже вполне могут превратить в полноценный бизнесвэн. Но вернемся к «лимузину».

Hyundai Staria Lounge Limousine
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Hyundai Staria Lounge Limousine
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На крыше Hyundai Staria Lounge Limousine есть пластиковая надстройка. Заявлено, что в салоне высота под потолком по сравнению со стандартной моделью выросла на 205 мм. Также новая версия получила 18-дюймовые колеса оригинального дизайна и боковые подножки с электроприводом (автоматически выдвигаются при открытии сдвижной двери). Кузов «лимузина» может быть окрашен только в кремовый белый или черный цвет.

Hyundai Staria Lounge Limousine
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Hyundai Staria Lounge Limousine
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Hyundai Staria Lounge Limousine
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Внутри – 25-дюймовый дисплей для задних пассажиров (крепится к потолку), этот «телевизор» входит в список стандартного оборудования. А за доплату доступна «тумбочка», которую можно «катать» вдоль кресел в пассажирском отсеке: в нее встроены откидные столики, подстаканники, USB-порты (Type-C) и подставка для пульта от того самого подвесного экрана.

Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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У Hyundai Staria Lounge Camper две версии – четырех- или трехрядная. В первом случае общее количество мест – 11, это исполнение называется Camper 11; во втором – 6, такой вэн носит имя Camper 4. Оба варианта имеют подъемную секцию крыши, образующую «второй этаж». У Staria Lounge Camper 11 сложенные сиденья в пассажирском отсеке образуют поверхность с «дыркой» посередине, так что понадобится матрас. А вот Camper 4 вполне может обойтись и без него – получается ровное «ложе». Кроме того, такой кемпер по умолчанию имеет мини-кухню (холодильник и раковина), салонный складной столик, выдвижной стол (снаружи, в задней части), встроенный душ и внешний источник питания. Опционально для обеих модификаций предусмотрены тент, москитная сетка и дополнительный обогреватель, а для Camper 4 еще можно заказать садовые стулья.

Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Camper
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Hyundai Staria Lounge Limousine и Lounge Camper предложены с турбодизелем VGT 2.2 мощностью 177 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный. За «лимузин» просят минимум 57 920 000 вон, что эквивалентно примерно 3 728 000 рублей по текущему курсу. Staria Lounge Camper стоит от 49 470 000 вон (около 3 184 000 рублей). О планах продавать новые версии за пределами Кореи компания Hyundai пока не объявляла.

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