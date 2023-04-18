Гибридные авто ×
  • Минивэн Lexus LM сменил поколение и обрёл статус глобальной модели

Минивэн Lexus LM сменил поколение и обрёл статус глобальной модели

18.04.2023 319 0 0

Ожидается, что новый однообъемник предложат исключительно в виде гибрида, и таких версий будет несколько.

Роскошный минивэн Lexus LM дебютировал в 2019 году, изначально он был заявлен в качестве модели, созданной специально для Китая, где сегмент MPV традиционно пользуется высоким спросом. В Поднебесной однообъемник стартовал в 2020-м, а затем он все же появился и на других рынках, хотя ареал обитания все равно ограничен: это некоторые страны Юго-Восточной Азии (среди них – Малайзия и Индонезия). Теперь же представлен вэн второго поколения, его мировая премьера прошла в рамках открывшегося сегодня, 18 апреля, Шанхайского автосалона. И у такой модели уже иное рыночное позиционирование: официально объявлено, что «второй» Lexus LM будет глобальным, его собираются продавать более чем в 60 странах, включая Европу и Японию.

Уходящий Lexus LM первого поколения
1 / 5
Уходящий Lexus LM первого поколения
2 / 5
Уходящий Lexus LM первого поколения
3 / 5
Уходящий Lexus LM первого поколения
4 / 5
Уходящий Lexus LM первого поколения
5 / 5

Минивэн первой генерации сделан на базе Toyota Alphard, новый же LM, видимо, предвещает следующий однообъемник Тойоты. В основе свежего Лексуса лежит платформа GA-K, разработанная в рамках тойотовской архитектуры TNGA. В компании также заявили о том, что вэн получил адаптивную подвеску AVS, кроме того, по сравнению с предшественником жесткость кузова на кручение выросла аж на 50%.

Новый Lexus LM

Длина предназначенного для Китая нового Lexus LM равна 5125 мм, что на 85 мм больше, чем у предыдущего MPV. В ширину модель прибавила 40 мм (теперь 1890 мм), высота увеличена на 10 мм до 1955 мм. Колесная база – прежние 3000 мм. Одновременно раскрыты габариты версии для Европы: 5130/1890/1945 мм, расстояние между осями такое же, как у модели для КНР. Особенности дизайна экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, «изломанные» фары и сделанные в виде «улыбки» задние фонари. Вэну положены 17- или 19-дюймовые колеса.

Новый Lexus LM
1 / 4
Новый Lexus LM
2 / 4
Новый Lexus LM
3 / 4
Новый Lexus LM
4 / 4

Внутри – визуально объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Новый Lexus LM предложат в семи- или шестиместном исполнении (у предшественника последнего варианта нет), в строю осталась и VIP-версия с салоном на четверых: такой вэн имеет перегородку со встроенным «телевизором», диагональ которого увеличена с нынешних 26 до 48 дюймов. 

Новый Lexus LM
1 / 7
Новый Lexus LM
2 / 7
Новый Lexus LM
3 / 7
Новый Lexus LM
4 / 7
Новый Lexus LM
5 / 7
Новый Lexus LM
6 / 7
Новый Lexus LM
7 / 7

Между креслами топового LM установлена «тумба», на которой разместили отдельный пульт. Сами сиденья – с выдвижными подставками для ног и массажером. Еще есть холодильник и атмосферная подсветка (всего 64 цвета), а по бокам от перегородки имеются держатели для зонтов. В арсенале Lexus LM также значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Новый Lexus LM
1 / 7
Новый Lexus LM
2 / 7
Новый Lexus LM
3 / 7
Новый Lexus LM
4 / 7
Новый Lexus LM
5 / 7
Новый Lexus LM
6 / 7
Новый Lexus LM
7 / 7

По предварительным данным, новый минивэн будет доступен исключительно в виде гибрида. В Китае предложат Lexus LM 500h с установкой на основе турбомотора 2.4, а также вариант с системой на базе «атмосферника» 2.5 (возможно, это будет подзаряжаемая версия, которую назовут LM 450h+). Отдача еще не названа, зато известно, что второе исполнение по умолчанию имеет полный привод E-Four с отдельным электромотором на задней оси. Для Европы анонсирован Lexus LM 350h с мотором 2.5 и стандартным полным приводом E-Four, суммарная мощность такого вэна – 250 л.с. и 239 Нм.

На европейский рынок минивэн Lexus выйдет осенью текущего года, в Китае продажи могут начаться раньше.

минивэн Китай авторынок новинки Европа гибридные авто Lexus Lexus LM

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Все потенциальные новинки 2023 года в России: гибрид, пикап и премиум под красным флагом В первой части материала о китайских новинках российского рынка мы назвали те модели, которые появятся в продаже в 2023 году почти со стопроцентной вероятностью. С момента публикации прошла... 1037 1 0 17.04.2023
Статьи / Популярные вопросы Как продать или купить автомобиль по доверенности и в чем может быть подвох Иногда в объявлениях о продаже машин встречаются фразы вроде «продается по гендоверенности», «только по генералке» или «продажа по доверенности». Стоит ли обращать внимание на такие варианты... 203 0 2 17.04.2023
Статьи / Интервью Проект АТОМ: что это будет за автомобиль, кто его разрабатывает и когда он появится Новый отечественный проект АТОМ – один из самых свежих на современной сцене, и при этом один из самых непрозрачных. Имеет ли он отношение к Кама-1 и будет ли ее прямым развитием? Что за авто... 796 1 0 16.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9456 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8329 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 7026 8 9 07.04.2023
Change privacy settings