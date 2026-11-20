Бренд Stelato начал «живые» продажи своей третьей модели – минивэна с индексом V8. Новинка доступна с гибридной или электрической установками, для обеих модификаций предусмотрен полный привод.

Готовый к производству минивэн Stelato V8 показали в конце августа. Онлайн-презентацию серийной версии провели в самом конце сентября, тогда же были озвучены предварительные цены и открыт прием заявок. Теперь марка опубликовала точный прайс-лист и дала старт «живым» продажам. Напомним, что Stelato – это проект компаний BAIC и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Минивэн V8 стал третьей моделью Stelato, он присоединился к семейству S9 (седан и универсал) и большому кроссоверу G9.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Длина семиместного Stelato V8 равна 5335 мм, ширина – 2005 мм, высота в зависимости от исполнения – 1805 или 1825 мм. Колесная база – те же 3250 мм, что и у минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместная марка Huawei и Chery). Новинка «стоит» на 19-дюймовых дисках. Объем багажника варьируется от 674 до 1552 литров.

Во всю ширину передней части минивэна Stelato протянулась выполняющая роль ходовых огней плашка, у которой вдобавок узор «звездное небо». Блоки основных фар расположены ниже. Монофонарь – тоже с начинкой из множества диодных точек.

1 / 2 2 / 2

В салоне установлено гигантское табло, оно состоит из виртуальной приборки на 12,3 дюйма и двух экранов мультимедиа по 17,2 дюйма. Дисплеи идут уже в базе. В списке стандартного оборудования также значатся: обивка из кожи наппа, встроенные в спинки передних сидений откидные столики, выдвижной ящик с функциями подогрева и охлаждения, подогрев всех кресел, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, съемный пульт для настроек (сенсорный экран крепится к торцу тоннеля), система распознавания лиц и комплекс водительских ассистентов ADS 5.0 от Huawei, который включает салонный лидар.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Дорогие комплектации – это еще поворачивающиеся кресла второго ряда. При открытии сдвижных дверей они развернутся к ним, облегчая посадку/высадку, плюс подлокотники сидений также автоматически опустятся вниз. Кроме того, эти кресла можно развернуть лицом к галерке. «Роскошные» исполнения также имеют проекционный дисплей, потолочный планшет для задних пассажиров и более продвинутый автопилот от Huawei, который включает уже четыре лидара (в том числе, 896-строчный над лобовым стеклом). А вообще, автопилот – с заделом под так называемый третий уровень, то есть водитель сможет отвлекаться от дороги. Сейчас марка Stelato проводит испытания вэнов с такой системой.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Stelato V8 предложен с гибридной и полностью электрическими установками. Все версии имеют 800-вольтовую архитектуру, механизм подруливания задних колес и батареи от CATL. Богатые комплектации – еще и с пневмоподвеской.

Система гибрида включает бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и 309-сильный электродвигатель на задней оси. Гибридный Stelato V8 бывает и полноприводным, два электромотора такой модификации вместе выдают 526 л.с. Все комплектации бензоэлектрического минивэна (задний/полный привод), за исключением топ-версии, оснащены батареей емкостью 56 кВт*ч, в электрорежиме они проедут 330 – 355 км по циклу CLTC. Самому роскошному гибриду (полный привод) достался аккумулятор на 75,4 кВт*ч, запас хода на электротяге – уже 430 км.

Электрический минивэн Stelato V8 тоже представлен с задним (309 л.с.) и двухмоторным полным приводом (526 л.с.). Батарея едина для всех «зеленых» версий – емкостью 120 кВт*ч. Запас хода заднеприводного электрокара – 830 км, полноприводного – 775 км.

Цены реальные, как водится в Китае, оказались ниже предварительных. Итого, теперь за минивэн Stelato V8 просят 319 800 – 429 800 юаней (около 3,9 млн – 5,3 млн по актуальному курсу). На старте предзаказа вэн стоил 329 800 – 449 800 юаней (4,04 млн – 5,5 млн рублей).