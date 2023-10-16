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  • Минивэн Volvo EM90 раскрылся досрочно: модель сделали из «китайца»

Минивэн Volvo EM90 раскрылся досрочно: модель сделали из «китайца»

16.10.2023 745 0 0

Как и предполагалось, донором для вэна Вольво стал Zeekr 009. А брендом Zeekr владеет холдинг Geely Auto, которому также принадлежит и шведская марка. Премьера MPV пройдет через месяц.

Минивэн Volvo EM90 официально анонсировали в конце августа, тогда же были опубликованы первые тизеры. В сентябре в Сеть выложили новые «фрагментарные» картинки. Ну а теперь появились полноценные фотографии и основные характеристики, их слил китайский минпром. Напомним, вэн Вольво представляет собой электрокар, ведь «не зеленые» новые модели шведский бренд делать больше не будет. И именно Китай станет главным – если не единственным – рынком для MPV.

EM90 ожидаемо оказался родным братом электровэна Zeekr 009, стартовавшего в Поднебесной в прошлом году (марки Volvo и Zeekr принадлежат компании Geely). При этом у модели Вольво все же свой дизайн экстерьера. Так, на месте радиаторной решетки красуется оригинальная заглушка со множеством отверстий, в которые, очевидно, встроены светодиоды. Кроме того, Volvo EM90 достались «пиксельные» Т-образные ходовые огни, иные основные блоки фар (вертикальные вместо горизонтальных у Zeekr 009), другие передний бампер и задние фонари.

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Электрические минивэны построены на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с пневматической подвеской, разновидности этой «тележки» также лежат в основе моделей Polestar 4 и Polestar 5, новых Смартов и электрокросса Volvo EX30. Длина Volvo EM90 равна 5206 мм, что всего на 3 мм меньше, чем у Zeekr 009. Высота – 1859 мм, и это на символический 1 мм больше, чем у топовой «девятки» (у модели Zeekr еще есть версия высотой 1848 мм). Ширина и колесная база у машин совпадают – 2024 и 3205 мм соответственно. Для обоих минивэнов предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса.

Отдельных фото интерьера еще нет. Известно, что, как и Zeekr 009, модель Volvo предложат в шестиместном исполнении – с двумя креслами во втором ряду. А вообще шведская марка обещает салон, похожий на гостиную в скандинавском стиле.

Zeekr 009
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Zeekr 009
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Zeekr 009
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Zeekr 009
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Zeekr 009
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В сертификате Volvo EM90 указан один электродвигатель, он такой же, как у брата: с отдачей в 272 л.с. Но Zeekr 009 по умолчанию полноприводный, то есть имеет двухмоторную установку суммарной мощностью 544 л.с. Скорее всего, EM90 тоже уже в базе будет иметь полный привод. Батарей в документах минпрома нет. Вероятно, они также перейдут с «девятки»: это аккумуляторы емкостью 116 или 140 кВт*ч. В первом случае дальнобойность Zeekr 009 составляет 702 км (по китайскому циклу CLTC), во втором – 822 км.

Мировая премьера Volvo EM90 намечена на 12 ноября. Не исключено, что в связи с утечкой еще до презентации марка сама поделится картинками электровэна в полный рост.

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