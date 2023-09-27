Минивэн Volvo EM90 засветился на новых официальных фото

Дебютные тизеры минивэна Volvo EM90 глобальный офис марки распространил в конце августа. Теперь же появилась свежая порция официальных изображений: их опубликовало уже «поднебесное» подразделение, ведь именно Китай и окажется главным – если не единственным – рынком для MPV. Вэн будет электрокаром – «не зеленые» новые модели под брендом Volvo больше делать не станут.

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По предварительным данным, EM90 является братом электровэна Zeekr 009, который стартовал в КНР в прошлом году (марками Zeekr и Volvo владеет Geely Auto). Впрочем, дизайн у грядущей новинки все же свой. Так, Volvo EM90 получил фирменную Т-образную диодную оптику, а на заглушке, красующейся на месте радиаторной решетки, имеется множество то ли светящихся, то ли блестящих элементов. Расположенная спереди эмблема Volvo тоже подсвечена.

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Интерьер засветили на предыдущих тизерах – во втором ряду установили два отдельных кресла. А вообще Вольво обещает салон, похожий на гостиную в скандинавском стиле. Как и у Zeekr 009, у минивэна EM90 Вольво будет два люка в крыше: в передней части – стандартного размера, над пассажирский отсеком – панорамный.



Напомним, китайская «девятка» построена на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с пневматической подвеской, разновидности этой «тележки» также лежат в основе моделей Polestar 4 и Polestar 5, новых Смартов и электрокросса Volvo EX30. Длина Zeekr 009 равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1848/1858 мм (зависит от версии), колесная база – 3205 мм. У Volvo EM90, очевидно, будут схожие габариты.



Zeekr 009 1 / 4 Zeekr 009 2 / 4 Zeekr 009 3 / 4 Zeekr 009 4 / 4

Минивэн Zeekr доступен в двух модификациях, каждая из которых оснащена двумя электромоторами (то есть Zeekr 009 имеет полный привод) с одинаковыми характеристиками, совокупная отдача – 544 л.с. и 686 Нм. А вот батареи разные: базовая «девятка» укомплектована аккумулятором емкостью 116 кВт*ч, версия подороже получила батарею на 140 кВт*ч. Дальнобойность – 702 и 822 км соответственно (по китайскому циклу CLTC).



Полноценная презентация электровэна Volvo EM90 намечена на 12 ноября текущего года.