Минпромторг выделит ещё 657 млн рублей на поддержку авторынка

На фоне падения продаж новых автомобилей в России правительство объявило о дофинансировании программ льготного кредитования.

В этом году госпрограммы стимулирования спроса на новые автомобили стартовали 1 марта, правительство выделило на них около 8 млрд рублей, и как раз в марте российский авторынок показал небольшой рост (+1,8%) после провального февраля (-3,6%). Но в апреле рынок вновь упал (-2,7%), а теперь и деньги, судя по всему, подходят к концу: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщил, что на реализацию программ льготного автокредитования и льготного автолизинга выделено дополнительно 656,8 млн рублей, и таким образом общий бюджет льготного автокредитования достиг 3,4 млрд рублей, а льготного автолизинга – 5,2 млрд рублей.

Под льготным кредитованием понимаются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым в этом году было продано 38 тысяч новых машин. Суть этих программ состоит в том, что если гражданин покупает автомобиль первый раз или в его семье двое или более детей, а стоимость автомобиля не превышает одного миллиона рублей, то государство компенсирует 10% стоимости такого автомобиля – эти деньги засчитываются в качестве первого взноса по кредиту. Заметим, что в прошлом году ценовая планка по этим программам составляла 1,45 млн рублей, и с их помощью дилеры продали без малого 100 тысяч автомобилей.

Благодаря льготному автолизингу в этом году реализовано более 11 тысяч коммерческих автомобилей, причём соответствующая программа стартовала ещё 21 января, но работала с перерывами и, как выяснили Колёса.ру, допускались к ней не все участники рынка. Всего в прошлом году государство потратило на стимулирование рынка около 32 млрд рублей, причём весь год рынок рос, а теперь, когда рынок падает, бюджет программ поддержки не превышает 9 млрд, и ясно, что «лишние» 657 млн рублей погоды не сделают – не те масштабы вливаний. Зачем же тогда понадобилась эта добавка? Возможно, она выделена под конкретную фирму-получателя помощи в рамках крупного лизингового контракта, и тогда рассчитывать на продление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для частников не приходится. Но даже если дофинансирование будет вычёрпываться всеми желающими по мере востребования, то надолго этой суммы не хватит – на неделю-две, максимум три.

С рейтингом самых популярных новых автомобилей в России по итогам апреля можно ознакомиться здесь: из него видно, что вся первая десятка входит в сегмент до миллиона рублей (за исключением отдельных топовых комплектаций), но даже с учётом господдержки некоторые бюджетные модели теряют покупателей, а именно Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Largus.