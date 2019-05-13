Российский авторынок в апреле: падение, несмотря на господдержку

Российский авторынок в апреле: падение, несмотря на господдержку

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В четвёртом месяце 2019 года в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 148 296 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 2,7% меньше, чем в апреле прошлого года. По традиции публикуем рейтинг самых популярных марок.
 

После небольшого всплеска спроса на новые автомобили в марте российский рынок вновь демонстрирует тренд на снижение, причём для оптимистических прогнозов на ближайшее будущее, кажется, не осталось никаких оснований: весенняя потребительская лихорадка постепенно сходит на нет, а меры господдержки в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» не дали ощутимых результатов, хотя с их помощью российские марки Лада и УАЗ всё же показали положительную динамику продаж.

Спрос на Лады в апреле составил 32 316 автомобилей (+5% по сравнению с апрелем 2018-го), и главный бренд АВТОВАЗа по-прежнему возглавляет рейтинг самых популярных марок машин в России (см. таблицу в конце материала). Второе и третье места этого рейтинга ожидаемо заняли корейские Kia и Hyundai с их весьма агрессивной ценовой политикой и широкими модельными рядами: реализовано 19 919 шт. (+1%) и 15 379 шт. (-3%) соответственно.

Покидающий российский рынок Ford сумел в апреле продать 3752 автомобиля (-23%), что сравнительно неплохо на фоне первого квартала, когда продажи рухнули на 39%. Сейчас фордовские дилеры с гигантскими скидками распродают остатки машин, но потребитель не спешит брать залежавшийся экземпляры по цене «ниже себестоимости», так как боится, что с их обслуживанием и последующим сбытом на вторичном рынке будут проблемы. Тем не менее американская марка заняла девятое место в рейтинге самых популярных марок, и, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев, ещё будет на виду, после чего опустится в низ таблицы, так как в долгосрочной перспективе Ford будет продавать в нашей стране только собираемые в Елабуге Транзиты, причём за их реализацию и продвижение будет целиком отвечать российский Sollers.

Весьма неожиданное и сильное падение в апреле показала японская марка Nissan: продано только 2528 автомобилей (-55%), а вот бюджетный Datsun, напротив, заметно прибавил – реализовано 1452 машины (+74%). Всё это довольно странно с учётом того, что Nissan в этом году существенно обновил модельный ряд в России, а о новинках Datsun так ничего и не слышно, равно как и о рестайлинге порядком примелькавшихся ладоподобных седанов on-DO и хэчтбеков mi-DO.

Марка Chevrolet просела в апреле сразу на 37%, продажи составили 1934 единицы – подорожавшая «Шнива» теряет покупателей, несмотря на точечную модернизацию, вроде недавно приобретённой новой мультимедийной системы.

Geely реализовала 786 автомобилей (+261%), став самым популярным в РФ китайским автобрендом. Великолепный рост показала и другая китайская марка – Haval: реализовано 603 автомобиля (+186%). Тульский завод Haval, как стало недавно известно, приютит автомобили Lifan, но пока без локальной сборки они теряют популярность: продано 487 шт. (-62%).

От мая с его затянувшимися праздниками и летних месяцев эксперты и дилеры не ждут ничего хорошего – рынок, скорее всего, продолжит падение, и лишь осенью есть небольшая надежда на стабилизацию и, быть может, даже небольшой рост.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды апрель 2019/2018 гг. и январь-апрель 2019/2018 гг.
Марка Продажи в апреле, шт. Продажи за период январь-апрель, шт.
2018 2019 Разница 2018 2019 Разница
1 Lada 32 316 30 712 +5% 114 679 109 826 +4%
2 Kia 19 819 19 591 +1% 72 801 71 792 +1%
3 Hyundai 15 379 15 863 -3% 56 804 54 754 +4%
4 Renault 12 543 11 954 +5% 41 892 45 149 -7%
5 VW 9 551 8 905 +7% 31 626 30 199 +5%
6 Toyota 8 466 8 774 -4% 30 074 29 361 +2%
7 Skoda 7 359 6 331 +16% 25 792 23 222 +11%
8 ГАЗ 5 424 5 367 +1% 16 855 17 065 -1%
9 Ford 3 752 4 891 -23% 11 481 17 659 -35%
10 Mercedes-Benz 3 456 3 404 +2% 12 392 11 955 +4%
11 УАЗ 3 445 3 342 +3% 11 179 10 783 +4%
12 BMW 3 400 3 007 +13% 13 085 10 937 +20%
13 Mitsubishi 3 103 3 031 +2% 13 756 13 263 +4%
14 Nissan 2 528 5 620 -55% 21 813 23 704 -8%
15 Mazda 2 257 3 149 -28% 8 830 9 102 -3%
16 Chevrolet 1 934 3 087 -37% 7 801 9 838 -21%
17 Lexus 1 904 2 438 -22% 5 842 7 403 -21%
18 Datsun 1 452 834 +74% 6 900 6 365 +8%
19 Audi 1 408 1 515 -7% 4 771 4 813 -1%
20 Geely 786 218 +261% 2 352 597 +294%
21 VW ком.авт. 690 720 -4% 2 246 2 120 +6%
22 Volvo 643 596 +8% 2 259 1 533 +47%
23 Suzuki 632 524 +21% 1 746 1 372 +27%
24 Haval 603 211 +186% 2 055 703 +192%
25 Chery 567 597 -5% 1 796 1 897 -5%
Авторынок В России АЕБ итоги итоги продаж российский авторынок статистика статистика продаж статистика продаж новых автомобилей
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

От мая с его затянувшимися праздниками и летних месяцев эксперты и дилеры не ждут ничего хорошего – рынок, скорее всего, продолжит падение, и лишь осенью есть небольшая надежда на стабилизацию и, быть может, даже небольшой рост.

С чего вдруг такие надежды что осенью будет стабилизация или даже рост? Если уж господдержка не помогла, то когда она закончится все поедет вниз еще быстрее.

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