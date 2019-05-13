Российский авторынок в апреле: падение, несмотря на господдержку
После небольшого всплеска спроса на новые автомобили в марте российский рынок вновь демонстрирует тренд на снижение, причём для оптимистических прогнозов на ближайшее будущее, кажется, не осталось никаких оснований: весенняя потребительская лихорадка постепенно сходит на нет, а меры господдержки в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» не дали ощутимых результатов, хотя с их помощью российские марки Лада и УАЗ всё же показали положительную динамику продаж.
Спрос на Лады в апреле составил 32 316 автомобилей (+5% по сравнению с апрелем 2018-го), и главный бренд АВТОВАЗа по-прежнему возглавляет рейтинг самых популярных марок машин в России (см. таблицу в конце материала). Второе и третье места этого рейтинга ожидаемо заняли корейские Kia и Hyundai с их весьма агрессивной ценовой политикой и широкими модельными рядами: реализовано 19 919 шт. (+1%) и 15 379 шт. (-3%) соответственно.
Покидающий российский рынок Ford сумел в апреле продать 3752 автомобиля (-23%), что сравнительно неплохо на фоне первого квартала, когда продажи рухнули на 39%. Сейчас фордовские дилеры с гигантскими скидками распродают остатки машин, но потребитель не спешит брать залежавшийся экземпляры по цене «ниже себестоимости», так как боится, что с их обслуживанием и последующим сбытом на вторичном рынке будут проблемы. Тем не менее американская марка заняла девятое место в рейтинге самых популярных марок, и, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев, ещё будет на виду, после чего опустится в низ таблицы, так как в долгосрочной перспективе Ford будет продавать в нашей стране только собираемые в Елабуге Транзиты, причём за их реализацию и продвижение будет целиком отвечать российский Sollers.
Весьма неожиданное и сильное падение в апреле показала японская марка Nissan: продано только 2528 автомобилей (-55%), а вот бюджетный Datsun, напротив, заметно прибавил – реализовано 1452 машины (+74%). Всё это довольно странно с учётом того, что Nissan в этом году существенно обновил модельный ряд в России, а о новинках Datsun так ничего и не слышно, равно как и о рестайлинге порядком примелькавшихся ладоподобных седанов on-DO и хэчтбеков mi-DO.
Марка Chevrolet просела в апреле сразу на 37%, продажи составили 1934 единицы – подорожавшая «Шнива» теряет покупателей, несмотря на точечную модернизацию, вроде недавно приобретённой новой мультимедийной системы.
Geely реализовала 786 автомобилей (+261%), став самым популярным в РФ китайским автобрендом. Великолепный рост показала и другая китайская марка – Haval: реализовано 603 автомобиля (+186%). Тульский завод Haval, как стало недавно известно, приютит автомобили Lifan, но пока без локальной сборки они теряют популярность: продано 487 шт. (-62%).
От мая с его затянувшимися праздниками и летних месяцев эксперты и дилеры не ждут ничего хорошего – рынок, скорее всего, продолжит падение, и лишь осенью есть небольшая надежда на стабилизацию и, быть может, даже небольшой рост.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды апрель 2019/2018 гг. и январь-апрель 2019/2018 гг.
|№
|Марка
|Продажи в апреле, шт.
|Продажи за период январь-апрель, шт.
|2018
|2019
|Разница
|2018
|2019
|Разница
|1
|Lada
|32 316
|30 712
|+5%
|114 679
|109 826
|+4%
|2
|Kia
|19 819
|19 591
|+1%
|72 801
|71 792
|+1%
|3
|Hyundai
|15 379
|15 863
|-3%
|56 804
|54 754
|+4%
|4
|Renault
|12 543
|11 954
|+5%
|41 892
|45 149
|-7%
|5
|VW
|9 551
|8 905
|+7%
|31 626
|30 199
|+5%
|6
|Toyota
|8 466
|8 774
|-4%
|30 074
|29 361
|+2%
|7
|Skoda
|7 359
|6 331
|+16%
|25 792
|23 222
|+11%
|8
|ГАЗ
|5 424
|5 367
|+1%
|16 855
|17 065
|-1%
|9
|Ford
|3 752
|4 891
|-23%
|11 481
|17 659
|-35%
|10
|Mercedes-Benz
|3 456
|3 404
|+2%
|12 392
|11 955
|+4%
|11
|УАЗ
|3 445
|3 342
|+3%
|11 179
|10 783
|+4%
|12
|BMW
|3 400
|3 007
|+13%
|13 085
|10 937
|+20%
|13
|Mitsubishi
|3 103
|3 031
|+2%
|13 756
|13 263
|+4%
|14
|Nissan
|2 528
|5 620
|-55%
|21 813
|23 704
|-8%
|15
|Mazda
|2 257
|3 149
|-28%
|8 830
|9 102
|-3%
|16
|Chevrolet
|1 934
|3 087
|-37%
|7 801
|9 838
|-21%
|17
|Lexus
|1 904
|2 438
|-22%
|5 842
|7 403
|-21%
|18
|Datsun
|1 452
|834
|+74%
|6 900
|6 365
|+8%
|19
|Audi
|1 408
|1 515
|-7%
|4 771
|4 813
|-1%
|20
|Geely
|786
|218
|+261%
|2 352
|597
|+294%
|21
|VW ком.авт.
|690
|720
|-4%
|2 246
|2 120
|+6%
|22
|Volvo
|643
|596
|+8%
|2 259
|1 533
|+47%
|23
|Suzuki
|632
|524
|+21%
|1 746
|1 372
|+27%
|24
|Haval
|603
|211
|+186%
|2 055
|703
|+192%
|25
|Chery
|567
|597
|-5%
|1 796
|1 897
|-5%
С чего вдруг такие надежды что осенью будет стабилизация или даже рост? Если уж господдержка не помогла, то когда она закончится все поедет вниз еще быстрее.