Российский авторынок в апреле: падение, несмотря на господдержку

В четвёртом месяце 2019 года в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 148 296 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 2,7% меньше, чем в апреле прошлого года. По традиции публикуем рейтинг самых популярных марок.

После небольшого всплеска спроса на новые автомобили в марте российский рынок вновь демонстрирует тренд на снижение, причём для оптимистических прогнозов на ближайшее будущее, кажется, не осталось никаких оснований: весенняя потребительская лихорадка постепенно сходит на нет, а меры господдержки в виде программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» не дали ощутимых результатов, хотя с их помощью российские марки Лада и УАЗ всё же показали положительную динамику продаж.

Спрос на Лады в апреле составил 32 316 автомобилей (+5% по сравнению с апрелем 2018-го), и главный бренд АВТОВАЗа по-прежнему возглавляет рейтинг самых популярных марок машин в России (см. таблицу в конце материала). Второе и третье места этого рейтинга ожидаемо заняли корейские Kia и Hyundai с их весьма агрессивной ценовой политикой и широкими модельными рядами: реализовано 19 919 шт. (+1%) и 15 379 шт. (-3%) соответственно.

Покидающий российский рынок Ford сумел в апреле продать 3752 автомобиля (-23%), что сравнительно неплохо на фоне первого квартала, когда продажи рухнули на 39%. Сейчас фордовские дилеры с гигантскими скидками распродают остатки машин, но потребитель не спешит брать залежавшийся экземпляры по цене «ниже себестоимости», так как боится, что с их обслуживанием и последующим сбытом на вторичном рынке будут проблемы. Тем не менее американская марка заняла девятое место в рейтинге самых популярных марок, и, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев, ещё будет на виду, после чего опустится в низ таблицы, так как в долгосрочной перспективе Ford будет продавать в нашей стране только собираемые в Елабуге Транзиты, причём за их реализацию и продвижение будет целиком отвечать российский Sollers.

Весьма неожиданное и сильное падение в апреле показала японская марка Nissan: продано только 2528 автомобилей (-55%), а вот бюджетный Datsun, напротив, заметно прибавил – реализовано 1452 машины (+74%). Всё это довольно странно с учётом того, что Nissan в этом году существенно обновил модельный ряд в России, а о новинках Datsun так ничего и не слышно, равно как и о рестайлинге порядком примелькавшихся ладоподобных седанов on-DO и хэчтбеков mi-DO.

Марка Chevrolet просела в апреле сразу на 37%, продажи составили 1934 единицы – подорожавшая «Шнива» теряет покупателей, несмотря на точечную модернизацию, вроде недавно приобретённой новой мультимедийной системы.

Geely реализовала 786 автомобилей (+261%), став самым популярным в РФ китайским автобрендом. Великолепный рост показала и другая китайская марка – Haval: реализовано 603 автомобиля (+186%). Тульский завод Haval, как стало недавно известно, приютит автомобили Lifan, но пока без локальной сборки они теряют популярность: продано 487 шт. (-62%).

От мая с его затянувшимися праздниками и летних месяцев эксперты и дилеры не ждут ничего хорошего – рынок, скорее всего, продолжит падение, и лишь осенью есть небольшая надежда на стабилизацию и, быть может, даже небольшой рост.