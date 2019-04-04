Российский авторынок в феврале: сбылись самые мрачные прогнозы
Февраль стал первым за два года месяцем, когда на рынке зафиксировано отчётливое падение спроса: по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилерами реализовано 128 406 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей,…
Российский авторынок в марте: около ноля
После провального февраля, когда продажи упали на 3,6%, российский авторынок немного оживился, и в марте зафиксирован хоть небольшой, но рост. Многие эксперты, в том числе Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, связывают его с возобновленными программами государственного стимулирования потребительской активности, такими как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но распространяются они только на бюджетные модели, тогда как в марте положительную динамику показали многие премиальные марки, к которым с недавних пор относится и Mazda: в марте она реализовала в нашей стране 2711 машин, на 35% больше, чем в марте прошлого года. Вместе с тем выгоду от господдержки смогли извлечь не все типично народные бренды: например продажи Hyundai в марте упали на 2% до 16 322 шт., Renault – на 7% до 13 051 шт., VW – на 1% до 8529 шт. В общем, мы бы не стали преувеличивать значимость госбюджетных инъекций и скорее связываем небольшой общий рост продаж с весенним оптимизмом / потребительским зудом трудящихся, который уже к маю рискует смениться летней апатией, плавно переходящей в осеннюю депрессию. Как говорится, время покажет.
В конце заметки мы традиционно приводим табличку с рейтингом самых популярных на данный момент автомобильных марок, а с рейтингом самых востребованных моделей можно ознакомиться в нашем отдельном материале. Лидером продаж, понятное дело, остаётся Lada: в марте она реализовала 33 821 автомобиль (+10%). Вторую строчку рейтинга, c большим отрывом от Лады, занимает Kia: на её счету 19 560 проданных машин (+2%). Далее хотим обратить ваше внимание на некоторые наиболее интересные, на наш взгляд, достижения/провалы отдельных марок.
Очень мощно в марте выступил Nissan (продано 8136 машин, +27%) благодаря росту спроса на две свои самые ходовые модели – X-Trail и Qashqai, пережившие недавно обновление. Mitsubishi, являвшаяся одним из лидеров роста в прошлом году, в марте наоборот просела на 6%. Возможно, это связано с тем, что у дилеров закончились прошлогодние машины по привлекательным ценам, а Mitsubishi, напомним, одной из первых заявила о переписывании ценников в сторону повышения из-за новой ставки НДС. Ещё один японский бренд – Suzuki – в марте смог нарастить продажи на целых 123% до 742 единиц, львиная доля спроса (578 шт.) пришлась на обновлённый кроссовер Vitara.
Падение продаж Форда на 32% до 3561 шт. на фоне известий об уходе из России можно в каком-то смысле считать успехом, ведь в прошлые два месяца просадка была сильнее – на 44% и 45%. А в ближайшие месяцы американская марка может даже выйти в ноль или в небольшой плюс, так как объявила неслыханные по щедрости скидки на свои модели, то есть устроила ликвидационную распродажу.
Премиальная марка Lexus в марте просела на 30% и реализовала 1724 автомобиля, тогда как Volvo, наоборот, резко набрала: продано 828 машин (+46%) – неужели россияне перестают любить японское и всё больше отдают предпочтение шведско-китайскому? Владеющая Volvo компания Geely в марте показала аж 337-процентный рост и стала самым популярным китайским брендом: продано 643 автомобиля. Растёт и китайский Haval: в марте он продал в нашей стране 558 внедорожников и кроссоверов (+253%). Бывший лидер китайского сегмента Lifan продолжает падать из-за нерешённых проблем с локальной сборкой: реализовано только 490 машин (-63%).
Продолжают сдавать позиции в России французские марки Peugeot и Citroen: продано 373 шт. (-29%) и 341 шт. (-29%) соответственно, но к концу года на наш рынок вернётся марка Opel, которая в теории должна улучшить общую незавидную статистику Groupe PSA.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды март 2019/2018 гг. и январь-март 2019/2018 гг.
|№
|Марка
|Продажи в марте, шт.
|Продажи за период январь-март, шт.
|2019
|2018
|Разница
|2019
|2018
|Разница
|1
|Lada
|33 821
|30 708
|+10%
|82 363
|79 114
|+4%
|2
|Kia
|19 560
|19 096
|+2%
|52 982
|52 201
|+1%
|3
|Hyundai
|16 322
|16 705
|-2%
|41 425
|38 891
|+7%
|4
|Renault
|13 051
|14 047
|-7%
|29 349
|33 195
|-12%
|5
|Toyota
|9 224
|8 914
|+3%
|21 608
|20 587
|+5%
|6
|VW
|8 529
|8 631
|-1%
|22 075
|21 294
|+4%
|7
|Nissan
|8 136
|6 402
|+27%
|19 285
|18 084
|+7%
|8
|Skoda
|6 956
|6 483
|+7%
|18 433
|16 891
|+9%
|9
|ГАЗ
|4 984
|5 043
|-1%
|11 431
|11 698
|-2%
|10
|Mitsubishi
|4 905
|5 227
|-6%
|10 653
|10 232
|+4%
|11
|BMW
|3 850
|3 210
|+20%
|9 685
|7 930
|+22%
|12
|Ford
|3 561
|5 202
|-32%
|7 729
|12 768
|-39%
|13
|Mercedes-Benz
|3 337
|3 250
|+3%
|8 936
|8 551
|+5%
|14
|УАЗ
|3 089
|2 832
|+9%
|7 734
|7 441
|+4%
|15
|Chevrolet
|2 775
|2 607
|+6%
|5 867
|6 751
|-13%
|16
|Mazda
|2 711
|2 002
|+35%
|6 573
|5 953
|+10%
|17
|Datsun
|2 687
|2 215
|+21%
|5 448
|5 531
|-2%
|18
|Lexus
|1 724
|2 462
|-30%
|3 938
|4 965
|-21%
|19
|Audi
|1 260
|1 370
|-8%
|3 363
|3 298
|+2%
|20
|Land Rover
|941
|1 067
|-12%
|2 132
|2 169
|-2%
|21
|Volvo
|828
|566
|+46%
|1 616
|937
|+72%
|22
|Suzuki
|742
|332
|+123%
|1 114
|848
|+31%
|23
|VW ком.авт.
|701
|580
|+21%
|1 556
|1 400
|+11%
|24
|Geely
|643
|147
|+337%
|1 566
|379
|+313%
|25
|Infiniti
|599
|504
|+19%
|1 278
|1 174
|+9%
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