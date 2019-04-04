Российский авторынок в марте: около ноля

Российский авторынок в марте: около ноля

120 0 0
В первом весеннем месяце этого года в нашей стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовано 160 180 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 1,8% больше, чем в марте 2018-го. Но прогноз на ближайшее будущее по-прежнему негативный.
 

После провального февраля, когда продажи упали на 3,6%, российский авторынок немного оживился, и в марте зафиксирован хоть небольшой, но рост. Многие эксперты, в том числе Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, связывают его с возобновленными программами государственного стимулирования потребительской активности, такими как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но распространяются они только на бюджетные модели, тогда как в марте положительную динамику показали многие премиальные марки, к которым с недавних пор относится и Mazda: в марте она реализовала в нашей стране 2711 машин, на 35% больше, чем в марте прошлого года. Вместе с тем выгоду от господдержки смогли извлечь не все типично народные бренды: например продажи Hyundai в марте упали на 2% до 16 322 шт., Renault – на 7% до 13 051 шт., VW – на 1% до 8529 шт. В общем, мы бы не стали преувеличивать значимость госбюджетных инъекций и скорее связываем небольшой общий рост продаж с весенним оптимизмом / потребительским зудом трудящихся, который уже к маю рискует смениться летней апатией, плавно переходящей в осеннюю депрессию. Как говорится, время покажет.

В конце заметки мы традиционно приводим табличку с рейтингом самых популярных на данный момент автомобильных марок, а с рейтингом самых востребованных моделей можно ознакомиться в нашем отдельном материале. Лидером продаж, понятное дело, остаётся Lada: в марте она реализовала 33 821 автомобиль (+10%). Вторую строчку рейтинга, c большим отрывом от Лады, занимает Kia: на её счету 19 560 проданных машин (+2%). Далее хотим обратить ваше внимание на некоторые наиболее интересные, на наш взгляд, достижения/провалы отдельных марок.

Очень мощно в марте выступил Nissan (продано 8136 машин, +27%) благодаря росту спроса на две свои самые ходовые модели –  X-Trail и Qashqai, пережившие недавно обновление. Mitsubishi, являвшаяся одним из лидеров роста в прошлом году, в марте наоборот просела на 6%. Возможно, это связано с тем, что у дилеров закончились прошлогодние машины по привлекательным ценам, а Mitsubishi, напомним, одной из первых заявила о переписывании ценников в сторону повышения из-за новой ставки НДС. Ещё один японский бренд – Suzuki – в марте смог нарастить продажи на целых 123% до 742 единиц, львиная доля спроса (578 шт.) пришлась на обновлённый кроссовер Vitara.

Падение продаж Форда на 32% до 3561 шт. на фоне известий об уходе из России можно в каком-то смысле считать успехом, ведь в прошлые два месяца просадка была сильнее – на 44% и 45%. А в ближайшие месяцы американская марка может даже выйти в ноль или в небольшой плюс, так как объявила неслыханные по щедрости скидки на свои модели, то есть устроила ликвидационную распродажу.

Премиальная марка Lexus в марте просела на 30% и реализовала 1724 автомобиля, тогда как Volvo, наоборот, резко набрала: продано 828 машин (+46%) – неужели россияне перестают любить японское и всё больше отдают предпочтение шведско-китайскому? Владеющая Volvo компания Geely в марте показала аж 337-процентный рост и стала самым популярным китайским брендом: продано 643 автомобиля. Растёт и китайский Haval: в марте он продал в нашей стране 558 внедорожников и кроссоверов (+253%). Бывший лидер китайского сегмента Lifan продолжает падать из-за нерешённых проблем с локальной сборкой: реализовано только 490 машин (-63%).

Продолжают сдавать позиции в России французские марки Peugeot и Citroen: продано 373 шт. (-29%) и 341 шт. (-29%) соответственно, но к концу года на наш рынок вернётся марка Opel, которая в теории должна улучшить общую незавидную статистику Groupe PSA.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды март 2019/2018 гг. и январь-март 2019/2018 гг.
Марка Продажи в марте, шт. Продажи за период январь-март, шт.
2019 2018 Разница 2019 2018 Разница
1 Lada 33 821 30 708 +10% 82 363 79 114 +4%
2 Kia 19 560 19 096 +2% 52 982 52 201 +1%
3 Hyundai 16 322 16 705 -2% 41 425 38 891 +7%
4 Renault 13 051 14 047 -7% 29 349 33 195 -12%
5 Toyota 9 224 8 914 +3% 21 608 20 587 +5%
6 VW 8 529 8 631 -1% 22 075 21 294 +4%
7 Nissan 8 136 6 402 +27% 19 285 18 084 +7%
8 Skoda 6 956 6 483 +7% 18 433 16 891 +9%
9 ГАЗ 4 984 5 043 -1% 11 431 11 698 -2%
10 Mitsubishi 4 905 5 227 -6% 10 653 10 232 +4%
11 BMW 3 850 3 210 +20% 9 685 7 930 +22%
12 Ford 3 561 5 202 -32% 7 729 12 768 -39%
13 Mercedes-Benz 3 337 3 250 +3% 8 936 8 551 +5%
14 УАЗ 3 089 2 832 +9% 7 734 7 441 +4%
15 Chevrolet 2 775 2 607 +6% 5 867 6 751 -13%
16 Mazda 2 711 2 002 +35% 6 573 5 953 +10%
17 Datsun 2 687 2 215 +21% 5 448 5 531 -2%
18 Lexus 1 724 2 462 -30% 3 938 4 965 -21%
19 Audi 1 260 1 370 -8% 3 363 3 298 +2%
20 Land Rover 941 1 067 -12% 2 132 2 169 -2%
21 Volvo 828 566 +46% 1 616 937 +72%
22 Suzuki 742 332 +123% 1 114 848 +31%
23 VW ком.авт. 701 580 +21% 1 556 1 400 +11%
24 Geely 643 147 +337% 1 566 379 +313%
25 Infiniti 599 504 +19% 1 278 1 174 +9%
Авторынок В России АЕБ итоги итоги продаж российский авторынок статистика статистика продаж статистика продаж новых автомобилей
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Рестайлинг принес Chery Tiggo 8 не только мощный мотор, но и полностью новый интерьер

Китайская марка готовится вывести на рынок обновленный трехрядный паркетник. Публичная премьера преобразившейся модели пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется в…

1937 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Сам себе АЗС: тестируем портативные насосы для заправки

Когда вам помимо автомобиля часто приходится заправлять разного рода бензиновую технику, рано или поздно возникает желание отказаться от воронок и банок и как-то «цивилизовать» этот не слишком чистый и не слишком…

336 0 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Mitsubishi L200 IV

L200 – лидер вторичного рынка пикапов в России. Как ни удивительно, но Mitsubishi здесь смогли “победить” Toyota с их Hilux, который по логике предпочтений россиян в других классах должен был пользоваться непререкаемым…

4592 0 9
Статьи / Авто Недели
Жертва народной любви: стоит ли покупать BMW 5 series E39 за 500 тысяч рублей

BMW 5 серии в четвертом поколении с индексом E39 – одна из тех машин, для которых можно проводить конкурс на самое заезженное народное прозвище. Еще одна популярная пластинка играет саундтрек «последняя настоящая…

6449 8 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы…

325 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами…

1984 1 1
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

2154 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

39011 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23332 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19753 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

23691 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20242 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7521 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

56110 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40306 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16161 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

70128 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53964 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53505 0 7
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?