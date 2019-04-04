Российский авторынок в марте: около ноля

В первом весеннем месяце этого года в нашей стране, по данным Ассоциации европейского бизнеса, реализовано 160 180 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 1,8% больше, чем в марте 2018-го. Но прогноз на ближайшее будущее по-прежнему негативный.

После провального февраля, когда продажи упали на 3,6%, российский авторынок немного оживился, и в марте зафиксирован хоть небольшой, но рост. Многие эксперты, в том числе Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, связывают его с возобновленными программами государственного стимулирования потребительской активности, такими как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но распространяются они только на бюджетные модели, тогда как в марте положительную динамику показали многие премиальные марки, к которым с недавних пор относится и Mazda: в марте она реализовала в нашей стране 2711 машин, на 35% больше, чем в марте прошлого года. Вместе с тем выгоду от господдержки смогли извлечь не все типично народные бренды: например продажи Hyundai в марте упали на 2% до 16 322 шт., Renault – на 7% до 13 051 шт., VW – на 1% до 8529 шт. В общем, мы бы не стали преувеличивать значимость госбюджетных инъекций и скорее связываем небольшой общий рост продаж с весенним оптимизмом / потребительским зудом трудящихся, который уже к маю рискует смениться летней апатией, плавно переходящей в осеннюю депрессию. Как говорится, время покажет.

В конце заметки мы традиционно приводим табличку с рейтингом самых популярных на данный момент автомобильных марок, а с рейтингом самых востребованных моделей можно ознакомиться в нашем отдельном материале. Лидером продаж, понятное дело, остаётся Lada: в марте она реализовала 33 821 автомобиль (+10%). Вторую строчку рейтинга, c большим отрывом от Лады, занимает Kia: на её счету 19 560 проданных машин (+2%). Далее хотим обратить ваше внимание на некоторые наиболее интересные, на наш взгляд, достижения/провалы отдельных марок.

Очень мощно в марте выступил Nissan (продано 8136 машин, +27%) благодаря росту спроса на две свои самые ходовые модели – X-Trail и Qashqai, пережившие недавно обновление. Mitsubishi, являвшаяся одним из лидеров роста в прошлом году, в марте наоборот просела на 6%. Возможно, это связано с тем, что у дилеров закончились прошлогодние машины по привлекательным ценам, а Mitsubishi, напомним, одной из первых заявила о переписывании ценников в сторону повышения из-за новой ставки НДС. Ещё один японский бренд – Suzuki – в марте смог нарастить продажи на целых 123% до 742 единиц, львиная доля спроса (578 шт.) пришлась на обновлённый кроссовер Vitara.

Падение продаж Форда на 32% до 3561 шт. на фоне известий об уходе из России можно в каком-то смысле считать успехом, ведь в прошлые два месяца просадка была сильнее – на 44% и 45%. А в ближайшие месяцы американская марка может даже выйти в ноль или в небольшой плюс, так как объявила неслыханные по щедрости скидки на свои модели, то есть устроила ликвидационную распродажу.

Премиальная марка Lexus в марте просела на 30% и реализовала 1724 автомобиля, тогда как Volvo, наоборот, резко набрала: продано 828 машин (+46%) – неужели россияне перестают любить японское и всё больше отдают предпочтение шведско-китайскому? Владеющая Volvo компания Geely в марте показала аж 337-процентный рост и стала самым популярным китайским брендом: продано 643 автомобиля. Растёт и китайский Haval: в марте он продал в нашей стране 558 внедорожников и кроссоверов (+253%). Бывший лидер китайского сегмента Lifan продолжает падать из-за нерешённых проблем с локальной сборкой: реализовано только 490 машин (-63%).

Продолжают сдавать позиции в России французские марки Peugeot и Citroen: продано 373 шт. (-29%) и 341 шт. (-29%) соответственно, но к концу года на наш рынок вернётся марка Opel, которая в теории должна улучшить общую незавидную статистику Groupe PSA.