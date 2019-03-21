Размягчённый, ужесточённый, нетронутый: первый тест-драйв нового Nissan Qashqai

Пожалуй, ни один из собираемых в России автомобилей не отличается так сильно от европейского аналога, как нынешний Nissan Qashqai. При взгляде на список изменений становится понятно, по какой причине кроссовер, прошедший рестайлинговые мероприятия ещё полтора года назад, так долго не выпускали на наш рынок. Улучшали!

Для начала отметим, что конструктивно силовые агрегаты практически не поменялись, хотя к настройкам вариатора наши инженеры всё же приложили руку. В гамме остался базовый 1,2-литровый турбомотор (HRA2), несмотря на то, что в 2018 году на него пришлось лишь 1 193 покупателя, что составляет 5% от общего объёма продаж Nissan Qashqai. Эта модификация совершенно точно будет жить то недолгое время, что осталось до запуска нового поколения, а вот что с ней будет потом – непонятно.

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В Европе с рестайлингом этот мотор уже отправили в отставку — заменили на 1,3-литровый турбированный французский агрегат серии TCe, который идёт в паре с французской же коробкой – автоматом с двумя сцеплениями. Станут ли у нас продавать такую версию? Можно ли будет интегрировать под капот следующего поколения Кашкая что-то неевропейское? Пока никто не знает. Зато точно ясно, что дизель на 1,6 литра продаваться в России больше не будет — спрос был микроскопическим. Учитывая его крайне слабую тягу — невелика потеря.

Кстати, вариант подкапотного вмешательства вовсе не исключён, поскольку ещё при постановке на российский конвейер в 2016 году наши инженеры глубоко влезли в конструкцию ходовой Кашкая, а с запуском нового поколения руки, того и гляди, дойдут до силового агрегата. Рестайлинг преобразил новый Qashqai, и пусть внешность машины давно не секрет – мы тестировали европейскую версию ещё в ноябре прошлого года — на улицах модернизированный Кашкай ещё не примелькался: собственно, цены объявили только на днях.



В салоне поменялся только руль, главное его отличие – усечённый нижний сегмент. Кроме того, для некоторых версий – по счастью, в виде опции — стала доступна мультимедийная система от Яндекса. К ней прилагается годовой контракт с оператором связи: его можно продлить, можно вставить свою симку, а можно раздавать интернет с телефона. Но даже не делая ни одной из этих трёх вещей, систему можно будет использовать как навигатор — правда, карты обновляться не будут, да и пробки отображаться – тоже.

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Ещё по салону добавились несущественные опции, такие как кожаная обивка на одной из секций центральной панели, регулировка поясничного подпора сиденья водителя и подогрев подушек и нижних половин спинок боковых секций заднего дивана. В недрах багажника теперь можно обнаружить не только полноразмерное запасное колесо, которое прежде было безальтернативным. Сейчас оно осталось в трёх самых «низких» версиях полноприводной модификации. Всё, что дороже или без привода задних колёс, теперь идёт исключительно с «докаткой». По мнению конструкторов, именно владельцы «базовых» полноприводных Кашкаев чаще остальных съезжают с асфальта, поэтому вероятность прокола у них выше.

Ещё мы не упомянули 5-литровый бачок омывайки и датчик, фиксирующий её уровень. Что касается системы экстренного торможения (Forward Emergency Braking) — она выполнена в несколько усечённом виде, а вовсе не в том, каком мы привыкли видеть её на премиальных моделях. Во-первых, она работает в ограниченном диапазоне скоростей – от 40 до 80 км/ч. Во-вторых, реагирует только на металл. То есть, пешеходов, мотоциклистов, велосипедистов, бетонные стены и картонные коробки, поставленные в виде препятствия, FEB не воспринимает. Система запрограммирована на двухступенчатое воздействие: сначала даётся предупреждающий сигнал, затем в действие вступают тормоза, причём тоже ступенчато: сначала они срабатывают информативно, затем – интенсивно, и только в последний момент — экстренно. Если водитель начнёт менять курс или сам надавит на педаль тормоза, электроника отменит сеанс работы FEB.

Ещё одна группа важных изменений осталась невидима для невооружённого взгляда – речь о шумоизоляции. Поскольку нареканий от российских владельцев было порядочно, да и дороги у нас похуже, чем в Европе (если не считать Румынию), наши инженеры решили радикально исправить этот пункт. Во-первых, поменяли ветровое стекло и стёкла задних дверей, во-вторых, усилили или добавили элементы акустической защиты, расположив их на моторном щите, в передних арках, дверных панелях (и спереди и сзади) и на днище. В-третьих, появились виброгасители панели пола. Кстати, вся эта красота и дала наибольшую прибавку по массе: в среднем по комплектациям рестайлинговый Qashqai потяжелел на 50 кг.

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А что на практике? При езде по плохим дорогам при невысоких скоростях в стационарных режимах, когда мотор работает на отметке около 2 000 об/мин, и водитель, лишь едва касаясь педали газа, поддерживает скорость, главным источником шума становятся шины – возмущения от качения слышны весьма отчётливо. Им вторят наружные зеркала.

При продавливании газа, когда скорость вращения коленвала переваливает за 4 000 об/мин, 2,0-литровый мотор (MR20) заявляет о себе неприятным скрежетом, к которому присоединяется более высокий голос вариатора. Этот вариатор в Nissan проходит под кодом RE0F10D, в Jatco – как JF016E, а в потребительской среде он более известен как CVT-8. На российские Кашкаи он теперь приходит исключительно из Мексики, 2,0-литровый мотор по-прежнему собирают в Англии, а соединяются два этих агрегата в Испании, откуда и поступают на завод в Санкт-Петербурге.

Как уже было сказано, наши инженеры влезли в настройки вариатора – теперь он должен отзывчивее реагировать на педаль газа и менять положения половинок шкивов более естественно, точнее, более привычно для тех, кто прежде ездил на ступенчатых автоматах или ручных коробках. На деле – ощутимых изменений нет. Более-менее уверенной динамики вообще можно добиться только в ручном режиме, хотя любители контролировать электронику буду разочарованы: если машина и стала резвее, то опять же, этого почти не заметно. В «автомате» Qashqai тоже не демонстрирует чудеса по агрессивному набору динамики, а наличие режима Eco и вовсе представляется спорным. Дело в том, что на трассе от него никакого толку – топливо он не экономит, а в городе он лишь затягивает реакции силового агрегата.

Возможности ручного выбора ступеней ограничены очень сильно: ни о каком уверенном замедлении речи нет, а для разгона селектор АКП не нужен, поскольку при достижении стрелкой тахометра красной зоны (6 200 об/мин), электроника сама повышает ступень. Как нам сообщили технические специалисты российского офиса Nissan, конструктивно немного изменился гидротрансформатор: модернизация направлена на более раннюю его блокировку. Понятно, что идёт борьба за каждый грамм топлива, но Qashqai можно назвать экономичным лишь в режиме движения с постоянной скоростью по шоссе или дороге без светофоров со скоростями около 70 км/ч. При таком режиме «японец» вполне может выйти из восьми литров на сотню. При выезде на магистраль расход переваливает за 11 литров и даже выше (в зависимости от ветра), а при городской езде с частными разгонами-торможениями, отягощённой ещё и перепадами высот, бортовой компьютер начинает показывать цифру под 14 литров, и это при двух пассажирах в салоне и без багажа.

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Самые интересные изменения в обновлённом Qashqai случились по части подвески. Напомним, уже с постановкой кроссовера на конвейер в Санкт-Петербурге в 2016 году российская версия Кашкая поменяла панель пола – эту сборочную единицу она позаимствовала у X-Trail. Новая панель была чуть шире, в связи с чем увеличилась задняя колея: на Кашкай переехала вся задняя тележка от X-Trail. Подрамник тогда же начали устанавливать на сайлентблоках, хотя в Европе он идёт на жёстких креплениях. Это дало некую размытость реакций рулевого в околонулевой зоне, но, как утверждает технический эксперт Nissan Сергей Лосев, который и отвечает за все модернизации, при этом существенно улучшилась плавность хода. Компенсировать минусы попытались перенастройкой подвески и переходом на российские шины.

При подготовке выпуска рестайлинговой версии Qashqai процесс изменений в подвеске продолжился. Для начала было решено дополнительно увеличить плавность хода на средних и крупных неровностях. Путь тут один – сделать пружины мягче. Взяли новый типоразмер – на один шаг по мягкости меньше (по корпоративному стандарту). При этом в свободном состоянии длина пружины осталась прежней, а осадка машины и ход не изменились. Чтобы компенсировать «размягчение», пришлось увеличить жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости. Прежде спереди стояли прутки диаметром 22 мм, теперь на версии с мотором 2,0 идут стабилизаторы в 24 мм, а на версиях с мотором 1,2 Турбо – 23 мм. Сзади раньше стояли стабилизаторы в 16 мм, теперь на всех версиях – 17 мм. А вообще, много это или мало, насколько эти изменения существенны? На этих размерах увеличение диаметра прутка на 1 мм влечёт усиление по жёсткости на 18%. То есть, передний стабилизатор куда сильнее увеличивает угловую жёсткость подвески в поворотах, чем прежде.

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Как все эти метаморфозы отразились на езде? Если Qashqai переезжает единичное препятствие одним колесом, то кузов практически не кренится. В одиночных поворотах кузов кроссовера опять же практически не заваливается. А вот кое в чём «размягчение» пружин, на наш взгляд, не пошло машине на пользу. Что это за режимы? Это относительно агрессивная езда по серпантинам или холмистой местности, где повороты переходят из одного в другой, и от водителя требуется постоянная «перекладка» курса.

Что происходит в этом случае? Из-за мягкости пружин кузов начинает колебаться в вертикальной плоскости с креном на одно из колёс, при этом из-за постоянно меняющейся нагрузки на колёса, не всегда эти колебания успевают затухать, а часто накладываются друг на друга. И вот здесь есть реальная опасность просто «потерять» машину. Многие скажут: на Кашкае так не ездят. Да, основная масса покупателей ездит очень спокойно, но именно поэтому особенно важно предупредить о такой особенности поведения автомобиля: привыкнув к хорошей устойчивости в городских режимах, водитель может подумать, что и на «трёхмерной» дороге можно себе ни в чём не отказывать.

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Интересно, что Сергей Лосев не согласился с нашими замечаниями, сообщив, что на длительных доводочных испытаниях подобных явлений не наблюдалось. Кстати! А где же хвалёная система ARC (Active Ride Control), которая за счёт точечной работы тормозных механизмов должна создавать «противомоменты» и мгновенно гасить колебания в продольной плоскости? Сергей сообщил нам, что при изменении настроек ESP эту часть системы стабилизации не трогали. А может быть, и нужно было тронуть? К слову, на версиях с 1,2-литровым турбомотором ARC, как и прежде, не устанавливается, поэтому на базовой модификации лучше не активничать. Одна интересная подробность от ниссановских технарей: по управляемости и устойчивости новый Qashqai обогнал X-Trail.

Имеется у нас и менее существенная претензия по ходовой. При городской езде задняя подвеска здорово ухает и громыхает при работе на отбой при переезде люков, стыков, выбоин и прочих неровностей. Причём чем больше колесо, тем эффект этот явственнее, особенно он ощутим – вплоть до дискомфорта — на Кашкаях, укомплектованных колёсами с посадочным диаметром в 19 дюймов.

Что ещё? Остаётся добавить, что в системе полного привода ничего не поменялось: тут стоит электромагнитная муфта JTEKT (напомним, что эта фирма принадлежит Тойоте), принудительная блокировка которой, как и прежде, отключается при 40 км/ч.

Новый Qashqai, конечно, примечателен не только своими потребительскими качествами, которые в плане шумоизоляции и плавности хода стали, несомненно, выше. А тем, что нашим инженерам стали позволять вмешиваться в заграничную конструкцию, пускай пока и неглубоко. Что ни говори, а вот лично мне это приятно.

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