«Мир после SUV»: глава Citroen считает, что автомобили станут меньше и легче

Винсент Кобе считает, что в будущем сегмент кроссоверов может оказаться на грани исчезновения, так как автопроизводители все больше фокусируются на аэродинамическом дизайне.

Французская марка Citroen входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале 2021 года в результате слияния группы PSA и концерна FCA. Одним из главных направлений деятельности молодой корпорации в соответствии с актуальными мировыми тенденциями является разработка и выпуск электромобилей. Причём немало усилий производитель тратит на удешевление этого процесса, ведь одним из барьеров для более активного распространения электрокаров является их дороговизна.

На фото: обновлённый логотип Citroen

Генеральный директор Citroen Винсент Кобе в ходе интервью британскому Autocar рассказал о том, каким видит будущее автомобильного сектора. По его мнению, в рамках нынешней эпохи электромобилей всё увеличивающееся внимание к аэродинамике в результате может привести к созданию «мира после SUV».



На фото: концепт Citroen Oli

Он пояснил, что сейчас дизайнеры фокусируются на том, насколько обтекаемым может быть электромобиль. При этом по его словам, «всё, что является высоким или квадратным» (что применимо как раз к моделям сегмента SUV), может оказаться вне поля зрения разработчиков из-за несоответствия аэродинамической эффективности.



Винсент Кобе отметил, что в нынешнем «мире ДВС» производители не столь обеспокоены аэродинамическим дизайном своих моделей, так как около 30-50% покупателей игнорируют колебания цен на бензин; вопрос с расходом топлива решается увеличением объёма топливного бака.



На фото: салон концепта Citroen Oli

Глава Citroen также предположил, что развитию сегмента SUV в дальнейшем помешают новые пункты налогообложения транспортных средств: они могут сделать менее выгодным владение тяжелым и крупногабаритным автомобилем. Он добавил, что сейчас во Франции, покупателей электромобилей весом более 2,4 тонны лишают льготы. Винсент Кобе предположил, что в дальнейшем это ограничение могут снизить до 1,8 тонны. Соответственно производителям придётся использовать более компактные, но менее ёмкие тяговые батареи (не более 60-70 кВт*ч), которые не подойдут большим кроссоверам.



Винсент Кобе также отметил, что при переходе к нулевым выбросам вредных веществ в атмосферу необходимы компромиссы с европейскими законодателями. Он пояснил, что вместо введения жёстких ограничений политики должны взаимодействовать с главами автомобильных компаний, чтобы совместными усилиями найти «точки соприкосновения».

На фото: концепт Citroen Oli и Ami

В качестве варианта подобной «точки соприкосновения» он привёл концепт Citroën Oli, его презентация прошла в конце сентября прошлого года. Шоу-кар представляет собой лёгкий электрический пикап-трансформер, созданный для эпохи бережливости. Как Kolesa.ru сообщал ранее, он позиционируется как семейная машина на каждый день с неограниченным сроком службы. «Фишкой» Oli являются капот и крыша, созданные из прочных композитных панелей с наполнителем из переработанного картона – они очень лёгкие и при этом способны выдержать вес взрослого человека. Пикап, чья снаряженная масса равна 1000 кг, оснастили батареей ёмкостью 40 кВт*ч, дальнобойность на одной зарядке составляет 400 км.

