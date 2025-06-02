Михаил Давидянц набрал максимальные 100 баллов в квалификации третьего этапа RDS Open

31 мая на столичном автодроме Moscow Raceway состоялись квалификационные заезды в рамках третьего этапа Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Одна из самых современных российских трасс впервые приняла второй чемпионат Российской Дрифт Серии.

В квалификации приняли участие 35 пилотов из Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

Несмотря на сложность судейского задания по обратной конфигурации Moscow Raceway, пилоты показали уверенные результаты. Некоторым удалось побить личные рекорды в рамках серии RDS Open и продемонстрировать зрителям и судьям итоги кропотливой работы над своими навыками и техническим состоянием автомобилей.

Квалификационные заезды зачёта PRO войдут в историю RDS Open под знаком триумфальных побед и ошеломительных результатов. Победителем квалификации стал Михаил Давидянц («ТрансПарк») на BMW E30, получивший максимально возможный результат – 100 баллов из 100. Несмотря на внушительный опыт – пилот проехал более 30 соревновательных этапов – впервые занять призовое место ему удалось только на втором этапе RDS Open в 2025 году. И вот уже к третьему этапу он превзошел как собственные рекорды, так и достижения своих соперников.

После переименования Открытого чемпионата РДС (до 2025 года серия называлась RDS Europe) Михаил Давидянц стал первым, кому удалось получить максимум баллов за квалификацию. Ранее до подобного результата добирался только Денис Сорокопуд в 2022 году.

Я пересек финишную линию и уже понимал, что заезд сложился очень хорошо: в больших углах по газу не опоздал, коррекций не делал, все необходимые зоны проехал. Но до последнего сомневался, вдруг судьи увидят шероховатости. Пока ехал, ставил для себя цель — обойти Андрея Рябова, но когда узнал про то, что мне удалось выполнить проезд на все 100 баллов — эмоции захлестнули. Я смотрел утренние заезды и видел, как строго судьи оценивают участников. Но мне удалось правильно проанализировать их проезды, замечания и ошибки и самому проехать на все сто! Михаил Давидянц

Вторым в протоколе квалификации этапа RDS Open PRO на Moscow Raceway стал Андрей Рябов (STAR PЁR STARS AIMOL) за рулём BMW E30, для которого результат 97 баллов стал лучшим в карьере на данный момент. Третью строчку в квалификации зачёта PRO занял Анатолий Щербак. Преодолев трек в своём фирменном агрессивном стиле на Nissan 200SX, он получил от судей 94 балла.

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В зачёте NXT победу в квалификации одержал участник команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный на BMW E92. Проезд пилота судьи оценили в 93,5 балла. Для Зелёного это уже вторая победа в квалификации в рамках серии RDS Open в этом сезоне. Вторую строчку в протоколе квалификации NXT заняла пилотесса из Санкт-Петербурга Анастасия Дандылева («Tamashi Куль﻿тура Заноса 2»). Спортсменка на BMW E92 показала лучший для себя результат сезона, набрав 89,5 баллов. Ей удалось успешно выполнить судейское задание и исправить ошибки, которые она допускала ранее. Замкнул тройку лидеров квалификации зачета NXT Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) на Nissan Silvia S14 – 86 баллов.

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Я очень горжусь всей нашей командой, которая круто проехала! Рад за себя и за свой результат — это уже вторая взятая квалификация, а значит, и второй заветный кубок в моей коллекции. Но хочется еще лучше и еще больше. Завтра нас ждут парные заезды, в которых мы также будем стремиться к победе. У меня нет задачи побеждать, я хочу круто ехать, а победы станут приятным тому дополнением. Артур Зелёный

По итогам двух попыток в рамках квалификационных заездов третьего этапа RDS Open сразу 10 пилотов преодолели заветную планку в 90 баллов. В зачёте NXT войти в почётный «клуб 90+» удалось лишь победителю квалификации Артуру Зелёному. Тогда как в зачёте PRO высоких результатов достигли сразу 9 пилотов: победитель – Михаил Давидянц (100 баллов), а также Андрей Рябов (97 баллов), Анатолий Щербак (94 балла), Сергей Корнеев (92 балла), Валерий Богочаров (91 балл), дебютант серии Никита Мигаль, а также Ильдар Немыкин (Legal Band), Дмитрий Путилин и Антон Мифсуд («Tamashi Культура Заноса 2») получили от судей по 90,5 баллов.

Фёдор Воробьёв не смог принять участие в заездах на Moscow Raceway. Однако болельщики не были лишены возможности увидеть легендарный автомобиль ЖИГАЦАРЬ (ВАЗ-2105) и пообщаться с отцом Фёдора, который привёз машину, на параде пилотов.

Соревнования третьего этапа RDS Open продолжились 1 июня – зрителей на трибунах Moscow Raceway и у экранов трансляции RDS TV ждали парные заезды в зачетах NXT и PRO вплоть до финала.

ТОП-8 в зачёте NXT

Зелёный Артур – bye run

Афанасьев Владимир – Филько Егор

Дандылева Анастасия – Бочкарёв Денис

Добровольский Тимофей – Цапелик Александр

ТОП-32 в зачёте PRO