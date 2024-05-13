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Младший кроссовер Voyah раскрылся досрочно

13.05.2024 479 0 0

Новый паркетник пока сертифицирован в виде электрокара, однако позже модель вполне может получить гибридную установку. Ну а чисто «зеленый» SUV будет доступен в моно- или полноприводном варианте.

Шпионские фото замаскированного паркетника премиального бренда Voyah выложили в Сеть в начале текущего года, теперь же в базе Минпрома КНР появились сертификационные снимки. Судя по шильдику на корме, на домашний рынок пятидверка выйдет под именем Zhiyin, что с китайского можно перевести как Soulmate («родственная душа» или «единомышленник»). Напомним, марка Voyah принадлежит концерну Dongfeng, под ней выпускают исключительно электрифицированные машины. Новый кроссовер станет четвертой моделью в гамме: он присоединится к паркетнику Free, минивэну Dreamer (в России это Dream) и седану Passion (он же Zhuiguang или Chasing Light).

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Voyah Zhiyin компактнее кроссовера Free. Длина новинки равна 4725 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2900 мм. Длина старшего паркетника составляет 4905 мм, расстояние между осями – 2960 мм. Новому кроссу положены 20-дюймовые колеса.

От прочих моделей марки грядущий паркетник отличится дизайном. Так, Zhiyin достанется двухъярусная головная оптика. А еще для кроссовера предусмотрено два варианта передка – «нос» может быть гладким, в цвет кузова, или «вогнутым», окрашенным в черный. Среди других особенностей внешности – выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Интерьер мы видели на спайшотах, внутри установят отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы, тогда как Free, Passion и Dreamer имеют трехэкранное табло во всю ширину передней панели.

В документах китайского Минпрома пока обнаружен сертификат лишь на чисто электрический кроссовер Voyah Zhiyin. Впрочем, не исключено, что у модели будет и гибридная версия. «Электричку» же предложат либо с одним мотором мощностью 292 или 313 л.с., либо с двухмоторной установкой (то есть с полным приводом), в которой каждый двигатель выдает 218 л.с. Информации о батареи еще нет. К слову, в Китае старший кроссовер Voyah Free после прошлогоднего рестайлинга (в России такой SUV позиционируют как особую версию Sport Edition) доступен только в виде гибрида, хотя в других странах, включая РФ, у этого паркетника по-прежнему несколько модификаций.

На домашний рынок Voyah Zhiyin должен выйти до конца текущего года. Впоследствии модель, вероятно, доберется и до нашей страны, но экспортной версии могут присвоит другое название.

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