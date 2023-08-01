Многоликий Changan CS75 Plus добрался до РФ: раскрыты рублёвая цена и оснащение

Кроссовер Changan CS75 дебютировал в Китае в 2013 году, второе поколение модели увидело свет в 2019-м, но из-за того, что первое осталось в строю, кроссовер второго поколения получил приставку Plus, чтобы покупатель не путался. Но покупатель всё равно путается, потому что оба поколения кроссовера по-прежнему выпускаются в Китае и эволюционируют параллельно. Уже известный в России CS75 FL — это рестайлинговый кроссовер первого поколения, а поступивший только что в продажу CS75 Plus — это одна из ранних версий кроссовера второго поколения, который Колёса.ру протестировали ещё в 2020 году.

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В Китае CS75 Plus с тех пережил уже два рестайлинга, причём каждый раз его объявляли новым поколением, и все они тоже продаются параллельно. В промежутках между этими рестайлингами были более мелкие косметические изменения, что ещё сильнее затрудняет идентификацию. Конкретно в Россию приехал так называемый «классический» по китайской иерархии CS75 Plus, но при этом не с ранним, а с поздним вариантом оформления передка образца 2021 года. Смотрите не перепутайте!



Вся эта свистопляска с дизайном в Китае происходит оттого, что Changan CS75 Plus здесь — один из самых популярных кроссоверов и компания-производитель старается всё время поддерживать его в актуальном состоянии. Кроме того, Changan в отличие, например, от Chery, не плодит в большом количестве новые бренды и старается создать разнообразие под основной, материнской маркой — отсюда все эти «плюсы» в модельном ряду.

Габаритная длина Changan CS75 Plus — 4700 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1710 мм, колёсная база — 2710 мм, дорожный просвет — 190 мм. Объём багажника — 620 л, объём топливного бака — 58 л. Силовой агрегат — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (178 л.с., 265 Нм) в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin, привод — только передний. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная.



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В России Changan CS75 Plus предлагается в единственной богатой комплектации, у которой даже нет собственного названия. Цена — 2 749 900 рублей. В оснащение входят фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система автоматического аварийного торможения, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, камеры кругового обзора, видеорегистратор, системы помощи при движении на уклоне, полностью светодиодная «оптика», смарт-ключ, климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема с шестью громкоговорителями, обивка салона кожзамом, электропривод регулировок передних кресел, подогрев передних кресел, полочка с беспроводной зарядкой для сматрфона, панорамная стеклянная крыша, двухцветные литые 18-дюймовые колёсные диски и многое другое.



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Расширение модельной линейки должно помочь Changan войти в первую пятёрку самых популярных китайских брендов в РФ: по итогам первого полугодия 2023 он занял шестое место (по данным АЕБ, продано 11 267 автомобилей), пропустив вперёд Chery (46 970 шт.), Haval (39 852 шт.), Geely (25 882 шт.), Exeed (15 230 шт.) и Omoda (14 555 шт.).

