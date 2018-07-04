Снятые пользователями с помощью специального сервиса видеоролики в автоматическом режиме отправятся ГИБДД. «Письма счастья» нарушителям придут в тех случаях, когда номер машины будет хорошо читаться.

04 Июл Мобильное приложение для жалоб на нарушителей ПДД появится не раньше 2019 года

В скором времени российским водителям нужно будет опасаться не только дорожных камер, но и… всех людей со смартфонами в руках. Поймать нарушение ПДД и отправить подтверждающее видео в адрес ГИБДД сможет любой человек с аккаунтом на сайте госуслуг и гаджетом, позволяющим скачать специальное мобильное приложение. Его рабочее название – «Народный инспектор».

Проекту, спустя немало времени, дали ход: сегодня, 4 июля 2018 года, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки в КоАП, которые позволят россиянам жаловаться на автомобилистов-нарушителей с помощью нового мобильного сервиса.

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В частности, изменения коснутся статьи 1.5 Кодекса. В действующей редакции говорится о том, что презумпция невиновности не распространяется на автовладельцев, получивших штраф за пойманное камерой нарушение. То есть такие собственники ТС обязаны доказывать невиновность в случае, если автомобилем в момент нарушения управлял другой человек, а также в случае, если комплекс фото- и видеофиксации из-за сбоя выписал ошибочное постановление. Согласно поправкам, этот же принцип надо распространить на случаи наказания автовладельцев за нарушения, снятые обычными гражданами на смартфоны.

Статья 2.6.1 КоАП дополнится списком из 18 составов нарушений ПДД, которые граждане смогут фиксировать с помощью специального мобильного приложения. В их числе: проезд на запрещающий сигнал светофора, отказ уступить дорогу пешеходу, нарушения правил проезда ж/д переездов, невыполнение требований различных дорожных знаков и другие нарушения.

Отметим, сейчас граждане также могут присылать в ГИБДД материалы, подтверждающие факт нарушения водителем ПДД (чаще всего это записи с видеорегистраторов). Однако для составления протокола автомобилистов-нарушителей приходится вызывать в подразделение ведомства. Эта практика уйдёт в небытие, если законодатели одобрят перечисленные выше поправки в КоАП. А также, если Минкомсвязи вовремя создаст новое мобильное приложение.

По данным «Коммерсанта», на разработку сервиса федеральный бюджет выделит 2,7 млрд. руб. (в такую сумму проект оценили в МВД). Пользоваться новым мобильным приложением смогут только те граждане, которые зарегистрированы на сайте госуслуг, соответствующее указание также внесут в КоАП. Точные сроки окончания работ по созданию сервиса власти пока не называют, предположительно, оно станет доступным для скачивания не раньше 2019 года.