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  • Монструозный Duster от Prior Design оказался дешевле, чем многие думали, но есть нюанс

Монструозный Duster от Prior Design оказался дешевле, чем многие думали, но есть нюанс

27.09.2021 208 0 0

Германское тюнинг-ателье Prior Design GmbH из города Камп-Линтфорт (земля Северный Рейн-Вестфалия) представила widebody-обвес для кроссовера Dacia Duster. Цена комплекта — всего 2999 евро, вот только машины, как на картинках, после его установки ждать не стоит.

 

Dacia Duster стабильно входит в десятку самых продаваемых кроссоверов Европы и по-прежнему невероятно дёшев: цены в Германии после недавнего рестайлинга начинаются от 11 990 евро за переднеприводную версию с 90-сильным бензиновым мотором, а полноприводная топ-версия с дизелем (115 л.с.) обойдётся в 20 990 евро. Со всеми опциями стоковый кроссовер будет стоить около 24 тысяч евро. При этом Duster давно перестал считаться машиной для нищебродов — его выбирают вполне состоятельные европейцы, которым просто нравится стиль машины и её незаурядная по кроссоверным меркам проходимость. Короче говоря, денежки на тюнинг у многих европейских дастероводов имеются и предложений, как улучшить кроссовер, на рынке немало, но таких радикальных, как у Prior Design, прежде не было.

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Вышеозначенное тюнинг-ателье анонсировало широкофюзеляжный Duster ещё в ноябре прошлого года, но только на днях объявило цены: widebody-обвес, делающий кроссовер похожим на трековый болид, стоит всего 2999 евро. Все детали изготовлены из стеклопластика, а их установка не требует демонтажа оригинальной «кузовщины». Проще говоря, речь идёт о накладках по нижнему периметру кузова, которые делают Duster более широким и агрессивным на вид. За дополнительные 299 евро предлагается спойлер в верхней части багажной двери. Эффект «крутизны» усиливается с помощью зачернения хромированных деталей.

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Между тем на картинках видно, что у Дастера занижена подвеска, расширена колея, установлены широкие 22-дюймовые колёса на низкопрофильных шинах, а в салоне имеется каркас безопасности. Такие улучшения потянут минимум на «десятку», то есть цена доработок будет сопоставима с ценой самой машины. А на стоковой подвеске и 16-дюймовых узких колёсах Duster в widebody-обвесе будет смотреться убого. Но что-то подсказывает, что покупатели найдутся, в том числе в России, ведь «наш» Renault Duster второго поколения снаружи отличается от европейского родственника незначительно.

В прошлом году ателье Prior Design анонсировало также оффроудный widebody-обвес для Дастера в сочетании с увеличенным клиренсом, «зубастыми» шинами, шноркелем, кенгурятником, лебёдкой и экспедиционным багажником, но в продажу он пока не поступил.

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