Morgan Plus 4 Spiaggina: уникальный рамный пляжный автомобиль на базе родстера

В современной модельной линейке Morgan Motor Company нет четырёхместных автомобилей, но если очень хочется, то компания изготовит такой по индивидуальному заказу, как сделала это для одного состоятельного коллекционера, имя которого не раскрывается. Spiaggina переводится с итальянского как «шезлонг» или «пляжное кресло», уникальная модель рассчитана на четверых, её произвели ещё в конце прошлого года, но только на днях компания Morgan решила рассказать о ней широкой публике.

В основе модели Spiaggina лежит не современный Morgan Plus Four на алюминиевой платформе CX-Generation с деревянной надстройкой, а его предшественник Plus 4 со стальной рамой в основе. С чем связан такой выбор донорской модели, Morgan не объясняет — скорее всего, это каприз клиента, потому что на примере мелкосерйного кроссовера CX-T компания уже продемонстрировала гибкость платформы CX-Generation, на ней можно строить самые причудливые конверсии.



Салон исходного родстера основательно перекроен под установку складной пассажирской скамьи во втором ряду. Боковые двери демонтированы, над задними крыльями установлены хромированные поручни для задних пассажиров, корма слегка удлинена и снабжена уникальной багажной дверью, откидывающейся назад вровень с полом. Пассажирскую скамью тоже можно сложить вровень с полом — таким образом образуется большая отделанная тиковым деревом «палуба» для отдыха на свежем воздухе.



Spiaggina снабжён лёгкой алюминиевой крышей, для установки которой пришлось соорудить массивную деревянную дугу, к ней же крепятся ремни безопасности и подголовники для задних пассажиров. Боковые створки крыши обшиты изнутри коричневой кожей, их можно поднимать вверх для удобства посадки/высадки.



Передняя панель и центральный тоннель в Spiaggina тоже нестандартные, под панелью установлена горизонтальная тканевая полка на трубчатом каркасе. Сиденья отделаны коричневой кожей с плетёными вставками. На центральном тоннеле видим алюминиевый селектор АКП, которого не было ни у одного серийного Morgan Plus 4. Родстер прошлого поколения в последние годы выпуска предлагался исключительно с 5-ступенчатой МКП от Mazda и 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем Ford (156 л.с., 201 Нм), но, понятно, что подобрать «автомат» к этому мотору несложно. Современный Morgan Plus Four оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» BMW (258 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом» ZF.



Во сколько обошёлся уникальный автомобиль заказчику, можно только гадать. Второй такой же компания делать не будет, но лучшие клиенты могут рассчитывать на собственные эксклюзивные конверсии.



Добавим, что Morgan Motor Company, ныне принадлежащая итальянской инвестиционной группе Investindustrial, ежегодно обновляет свои регулярные родстеры Plus Four и Plus Six, последнее такое обновление было представлено в ноябре прошлого года: спорткары получили современные системы безопасности, модифицированную подвеску, новые тормоза и ряд других доработок.