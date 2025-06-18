Московское ретро: на Moscow Raceway состоялся этап Classic Touring

12 июня, в День России, на Moscow Raceway прошел второй этап Международной серии кольцевых на исторических автомобилях Classic Touring-2025!

Титульным партнером Classic Touring в сезоне-2025 выступает мировая компания-производитель шин YOKOHAMA, оказывающая большую поддержку с самого основания Серии.

Серия CT проходит при поддержке Российской автомобильной федерации. Для классов, где выступает отечественная классика (А2/1-1600, А5 и А2/1-2500), заезды второго этапа состоялись в статусе Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам.

Многие участники ждали именно московский этап, ведь уик-энды Серии на MRW, одном из лучших треков страны, всегда проходят зрелищно и на высоком уровне. И собирают не только большое количество участников, но и зрителей благодаря различным активностям. Не обошлось без погодных сюрпризов вроде ливня в середине заезда, но пилоты и команды всегда готовы к самым разным ситуациям и умеют найти решение.

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В гонках второго этапа приняло участие более 80 пилотов. По устоявшемуся распорядку гоночного дня Серии состоялось 8 заездов, где каждый представленный класс проехал две полноценные гонки в составе объединенного заезда.

Объединенный 1

Заезд мощных современных авто, выступающих гонкой поддержки для соревнований на классике, был представлен двенадцатью участниками классов Open. В классе Open 2000 в первой гонке Станислав Агафонов стремительно оторвался от преследователей и оставил бороться за вторую позицию Дмитрия Саватеева и Дениса Братцева. Но во втором заезде ситуация сложилась иначе: на первом круге неожиданно машину Станислава Агафонова повело, и фаворит класса Open 2000 сошел с дистанции. Это стоило пилоту победы по итогам этапа. Победа во втором заезде досталась отлично стартовавшему Дмитрию Саватееву. В классе Open 1600 Степан Ануфриев на его Mini Cooper F56 оторвался от ближайших преследователей на Mazda 3 и завершил этот этап с двумя победами.

Победители этапа в классе Open Class (Open 1600): первое место – Степан Ануфриев, второе место – Кирилл Глушак, третье место – Валерий Смирнов.

Победители этапа в классе Open Class (Open 2000): первое место – Дмитрий Саватеев, второе место – Денис Братцев, третье место – Станислав Агафонов.

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Объединенный 2

Главный массовый заезд боевой отечественной классики, где на треке сражались самые разные представители семейства «Жигули», а также автомобили «Москвич». Здесь нас ждала ни одна интересная развязка событий. За десять кругов первой гонки Павел Цепляев, главный соперник Владимира Череваня в классе А5, стартовав с последней позиции, прошел весь пелетон, вышел в лидеры и в итоге финишировал первым! Но во втором заезде опытный пилот Владимир Черевань смог удержать первое место за собой. В первой гонке класса А2/1-1600 на последнем повороте перед финишем Даниил Герасимов атакует по внутренней траектории лидера гонки Вахтанга Димитрадзе и приходит первым с отрывом 0,57 секунды. Но получает штраф +40 секунд за столкновение и невыполнение проезда через пит-лейн и теряет победное место в первой гонке. Во втором заезде Герасимов пытался повторить маневр и обойти Димитрадзе, но в итоге финишировал вторым. В классе А2/1-1300 победный дубль на этапе исполнил пилот Валентин Коньков.

Победители этапа в классе А2-1300 (традиционные соревнования): первое место – Валентин Коньков, второе место – Петр Семенов.

Победители этапа в классе А2/1-1600 (традиционные соревнования): первое место – Вахтанг Димитрадзе, второе место – Олег Соколкин, третье место – Алмаз Хамидуллин.

Победители этапа в классе А2/1-1600 (Кубок РАФ): первое место – Вахтанг Димитрадзе, второе место – Олег Соколкин, третье место – Алмаз Хамидуллин.

Победители этапа в классе А5 (традиционные соревнования): первое место – Владимир Черевань, второе место – Павел Цепляев, третье место – Глеб Семенов.

Победители этапа в классе А5 (Кубок РАФ): первое место – Владимир Черевань, второе место – Павел Цепляев, третье место – Глеб Семенов.

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Объединенный 3

Объединенный заезд отечественной и зарубежной классики. Евгений Трушин, Михаил Тюрин и Сергей Марков претендовали на победу в классе Тouring16V. В первой гонке Сергею Маркову удалось перехватить лидерство после начавшегося дождя, выиграв у соперников буквально полсекунды. Во втором заезде первому к финишу удалось прийти Евгению Трушину. Илья Кашин, единственный в своем классе Туризм 1600 на отечественном ВАЗ 2110, стартовав с десятой позиции, первым пересекает финишную черту первой гонки. Во втором заезде пилот возглавил пелетон с внушительным преимуществом. В итоге «заряженная десятка» принесла ему победный дубль на втором этапе. В первой гонке Вадим Антипов захватил лидерство в «Волгах», класс А2/1-2500, и контролировал ситуацию до самого финиша. Во втором заезде позицию лидера пытался оспорить Руслан Толоконников. В итоге Антипов выигрывает 0.3 с от соперника и также записывает на свой счет победный дубль этапа. В одиночку класс Open Classic на этом этапе представил пилот Семен Чернис.

Победители этапа в классе Open Classic: первое место – Семен Чернис.

Победители этапа в классе Touring Classic 16V: первое место – Евгений Трушин, второе место – Сергей Марков, третье место – Михаил Тюрин.

Победители этапа в классе Туризм 1600: первое место – Илья Кашин, второе место – Владимир Черевань, третье место – Евгений Шеклачев.

Победители этапа в классе А2/1-2500 (традиционные соревнования): первое место – Вадим Антипов, второе место – Руслан Толоконников, третье место – Николай Бордодымов.

Победители этапа в классе А2/1-2500 (Кубок РАФ): первое место – Вадим Антипов, второе место – Руслан Толоконников, третье место – Николай Бордодымов.

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Объединенный 4

В заезде спортпрототипов выступили кузовные автомобили MitJet и болиды с открытым кокпитом ShortCut. В классе ShortCut пилот Иван Герасимов сумел одержать победу в обеих гонках, оторвавшись от своих соперников. В классе MitJet главный претендент на победу Владимир Горлач сходит за несколько кругов до финиша первой гонки. Уже во втором заезде пилот, стартовав с последнего места, не только отыгрался за свою неудачу, но и вышел в лидеры всего пелетона.

Победители этапа в классе MitJet (зачет CN): первое место – Сергей Лапицкий, второе место – Владимир Горлач, третье место – Артем Максимчук.

Победители этапа в классе ShortCut (зачет CN527): первое место – Иван Герасимов, второе место – Денис Бурлаков, третье место – Алексей Курленя.

Победители этапа в командном зачете: первое место – Sofit Racing Team, второе место – УГМК Моторспорт, третье место – Kuzma’s Mother RT.

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Большой ретро-праздник всем гостям и зрителям этапа подарили не только гонщики, но и участники ретро-выставки, развернувшейся в паддоке автодрома.

Участие приняли различные автоклубы и сообщества – Клуб «ГАЗ 21», Автоклуб «Волга М-21», MadBuckets, Mercedes-Benz Club Moscow, Клуб «Авто-мото-ретро техника», «РетроКруиз», Versusclub, «Автоклуб Москвич». И многие другие участники, которые привезли на второй этап Серии легендарную отечественную и зарубежную классику, у каждой из которых своя уникальная жизненная история. В этот день можно было увидеть много действительно интересной ретротехники в выставочной зоне – например, Alfa Romeo 1939 года!

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Также в паддоке Classic Touring параллельно с основными заездами при содействии Автоклуба «Волга М-21» прошел конкурс по автослалому (соревнования на точность маневрирования) среди участников фестиваля ретроавтомобилей.

Красивой финальной точкой гоночного дня стал парад участников ретро-выставки – все автомобили совершили несколько кругов по треку Moscow Raceway. Еще раз благодарим всех за участие и за поддержку классики!

Третий этап Classic Touring пройдет 5 июля на нижегородской трассе NRing!

Партнёрский материал