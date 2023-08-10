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  • Москвич 3000: каждый третий готов переделать свою машину в электромобиль

Москвич 3000: каждый третий готов переделать свою машину в электромобиль

10.08.2023 58 1 0

Мотивацией для перехода на электрическое топливо становятся низкая стоимость обслуживания и субсидии от государства. По данным платформы для продажи и покупки автомобилей Авито Авто и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), 38% респондентов готовы отдать за переоборудование авто до 500 тыс рублей.

Каждый третий россиянин (31%) хочет пересесть на электромобиль уже сейчас. Наибольший интерес к такому переходу проявляют зумеры (49%), молодые люди в возрасте 18-24 лет. Россияне готовы переоборудовать свою машину в электромобиль. Мотивацией становится экологичность (49%), низкая стоимость зарядки (48%), безопасность авто на электричестве (34%).

Почти половина россиян (45%) готовы вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо. Треть респондентов (38%) готовы потратить до 500 тыс рублей. На более внушительные суммы — от 500 000 до 1 миллиона — решается лишь 5% россиян.

По данным Группы Ренессанс страхование за первые шесть месяцев 2023 года, продажи полисов каско для электромобилей выросли почти в 3 раза (+185%) на сумму 48 млн рублей. Интересно, что в январе-июле 2022 года рост спроса равнялся 240% относительно 2021 года.Такую статистику можно объяснить не только экономией на эксплуатационных расходах и трендом на снижение негативного влияния человека на окружающую среду, но и тем, что специфические для электромобилей риски начали включать в программы каско только в начале прошлого года.Доля застрахованных электромобилей в автопарке на данный момент не такая впечатляющая, 0,77%. Но если смотреть на этот показатель в динамике, то в последние годы он рос в 2-3 раза. В следующем году доля вполне может приблизиться к 1,5-2% , а через 5-7 лет мы прогнозируем увеличение этого показателя до серьёзных 5-7%. Так как уже сейчас, по данным «Автостата», в России купили 4,4 тыс. новых электромобилей, что превысило прошлогодний показатель за первое полугодие в 3,5 раз
Сергей Демидов
Вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование»

В 2024 году «Автотор» планирует переделать 5 тыс. б/у иномарок в электромобили. Ожидается, что эта мера поможет водителям экономить на ремонте и обслуживании до 100 тыс. руб. в год. 30% россиян готовы перейти на электродвигатель, так как считают это возможностью для бюджетного перехода на электротопливо. 28% респондентов хотят таким образом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог. Еще 19% просто привыкли к своей машине и не хотят новую, поэтому были бы рады перевести ее на электротопливо.

Самыми надежными для эксплуатации после обновления россияне считают японские (60%), немецкие (49%) и корейские (29%) автомобили. Отечественным брендам в основном доверяют в Уральском (19%), Южном (18%) и Приволжском (17%) федеральных округах.

Методология

В опросе приняли участие 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

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1 комментарий
10.08.2023 18:22
Catsoi

Вот блин серость какая выросла ...
500 тысяч это только за электротрансмиссию, а плюсом еще батарею купить или в аренду взять.
Выйдет дорогущий электромобиль в рассрочку, да еще и жуткий франкенштейн!!!

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