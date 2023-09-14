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Москвич, АВТОВАЗ и Соллерс попали под санкции США

14.09.2023 71 0 0

Всего в новом санкционном списке более 70 человек и несколько десятков компаний.

Министерство финансов США в четверг, 14 сентября, значительно расширило санкции против России. В список включены и автопроизводители, среди них – возрожденный Москвич, Соллерс и АВТОВАЗ. Под санкции попали и российские производители спецтехники, а также госкомпания Автодор. Все активы включенных в перечень организаций на территории Штатов будут заблокированы, кроме того, вводится запрет американским лицам на любое взаимодействие с попавшим под санкциями компаниями.

Напомним, КАМАЗ находится под санкциями США с прошлого года, и в 2022-м же этот производитель наряду с УАЗом (принадлежит Соллерсу) был включен в санкционный список Евросоюза. Против Группы ГАЗ американцы ввели ограничения еще в 2018-м, на протяжении четырех лет компании давали отсрочку, но в минувшем году санкции все же вступили в силу.

Из попавших в расширенный перечень автопроизводителей комментарий на момент публикации новости дал Соллерс. «Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы Соллерс полностью перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров», — цитирует пресс-службу компании РБК.

Россия АВТОВАЗ авторынок производство бизнес Москвич Соллерс Lada

 

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