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Моторные масла LUKOIL AVANTGARDE ULTRA для эффективного обслуживания коммерческой техники

23.05.2022 140 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») подготовило рекомендации по подбору и применению моторных масел для эффективного обслуживания дизельных двигателей коммерческого транспорта в соответствии с требованиями автопроизводителей.

 

Партнерский материал​

Компания, основываясь на статистических данных о состоянии и динамике российского автопарка, сформировала перечень универсальных моторных масел для наиболее распространённых автомобилей и техники в сегменте коммерческого транспорта. Это позволит упростить процесс подбора смазочных материалов во время технического обслуживания. Список рекомендуемых смазочных материалов ЛУКОЙЛ возглавила линейка моторных масел с применением синтетических технологий AVANTGARDE ULTRA.

Среди продукции бренда, соответствующей спецификациям ACEA E7, API CI-4/SL и JASO DH-1, отмечены всесезонные моторные масла LUKOIL AVANTGARDE ULTRA c классами вязкости 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50. Они предназначены для широкого ряда транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями, и отвечают требованиям таких автобрендов, как Caterpillar, Mercedes-Benz, Mack, MAN, Scania, Renault, Volvo и КАМАЗ, а также производителей двигателей Cummins, Deutz, MTU и ЯМЗ.

Еще один востребованный продукт – LUKOIL AVANTGARDE ULTRA М3 15W-40. Это масло изготовлено в соответствии с требованиями ACEA E4, а также API CI-4 и JASO DH-1 и рекомендуется для применения в дизельных двигателях Cummins, Detroit Diesel, Deutz и MTU, а также для автомобилей и спецтехники, включая карьерную технику, Caterpillar, Mercedes-Benz, Mack, MAN, Renault и Volvo.

Всесезонные масла ЛУКОЙЛ линейки AVANTGARDE ULTRA обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и отложений. Результаты проведенных тестов* по стандарту МВ 228.3 подтвердили, что при использовании масла LUKOIL AVANTGARDE ULTRA износ впускного кулачка в три раза ниже нормы, а чистота поршня превосходит норму более чем на 60%. Кроме того, эти смазочные материалы отличаются высоким уровнем стабильности против окисления, благодаря которому обладают увеличенным интервалом замены.

авто и технологии

 

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