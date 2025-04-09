«Моторспорт Экспо 2025» стал местом притяжения любителей скорости и моторных видов спорта

4-6 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» состоялась единственная в России выставка гоночной индустрии и тюнинга «Моторспорт Экспо 2025». Гости мероприятия увидели скоростную технику, именитых пилотов, яркие новинки, красочный кастом и тюнинг.

Масштабы выставки растут

Насыщенно, ярко и громко! Именно так можно описать все три дня выставки, ведь в этом году экспозиция «Моторспорт Экспо 2025» не ограничивалась павильонами и раскинулась на уличную площадку, собрав абсолютно рекордное количество посетителей за всю историю проекта!

Выставка собрала любителей скорости, представителей гоночной индустрии, именитых гонщиков и команд, специалистов и производителей экипировки и других товаров для гоночного спорта.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Одними из участников выставки стали спортивная команда «КАМАЗ-мастер», инженерно-гоночная команда Polytech North Capital Motorsport (Polytech NCM), которая презентовала для посетителей первый российский гоночный солнцемобиль Болид SOL, VISSOL, гонщик Виталий Петров, спортивная команда автомобильного завода «УРАЛ» URAL MOTORSPORT, Capital Racing Team, RDRC (Российское дрэг-рейсинговое сообщество), гонщица Анастасия Нифонтова, школа дрифта «Культура заноса», команда G-Force Motorsport, основанная в 2009 году известным российским автогонщиком Борисом Гадасиным, MX_BROTHERS, бренд стоячих гидроциклов ZaxJet, DADZ RACING в партнерстве с Inforce, команда DOC32, A5 Motors, Legal Band, ледовая гоночная серия МХ – SPEEDWAY, Anarchy Racing и многие другие.

Эксклюзивно на «Моторспорт Экспо 2025» на стенде телеканала «Авто плюс» был представлен Российский гоночный болид BR03, на котором неоднократно брали призовые места гонщики Формулы 1 Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Узнали больше о гоночной культуре

Сцена Моторспорта стала местом притяжения экспертов и опытных пилотов. Здесь были озвучены важные вопросы о будущем моторных видов спорта, последних достижениях и планах на грядущий сезон.

Спикерами выступили: гонщица Анастасия Нифонтова, RDS GP, Президент Федерации Экстремальных и Технических видов спорта Алексей Меньшенин, основатель ZAXJET Антон Кривошеев и многие другие.

Гости выставки узнали о том, как попасть в автоспорт, построить личный бренд спортсмена с нуля, спортивных амбициях и подготовке к Шёлковому пути чемпиона России Александра Гилемова.

На Public-talk спортивная команда «КАМАЗ-мастер» в лице пилотов Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова ответила на вопросы гостей выставки о психологии спортсменов, этапах подготовки к гонкам, создании спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и вере в приметы.

Дмитрий Добровольский, Александр Абрамов и Дамир Идиятулин на Public Talk RDS обсудили будущий сезон, важность командной работы и расширении географии RDS. А затем всех гостей выставки ждала автограф- и фотосессия от Российской Дрифт Серии и спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

«Российские гоночные машины – как их создавать и как ими управлять?» – об этом рассказал на своем выступлении Первый гонщик Формулы 1, генеральный директор программы G-Drive SMP Racing Виталий Петров. А Anarchy Racing на сцене Моторспорта анонсировали статус всероссийских соревнований серии MХ-Speedway 2026.

Важным событием в истории выставки стала медиа-премия «Человек года в автоспорте», где наградили представителей автоспортивного сообщества, чей вклад в развитие российского автоспорта в прошедшем сезоне оказался наиболее значительным.

Скорость и мотор – это по любви

На уличной площадке было не менее интересно. Выставка доказала, что экспозиция не только про статику, но и движение! Все три дня Моторспорт пленял своими яркими и головокружительными, в прямом смысле этого слова, активностями. Мы были в эпицентре незабываемых эмоций и шоу!

Команда FERZ поразила гостей мотофристайлом, где профессионалы своего дела прямо в воздухе исполняли сложные акробатические трюки на мотоциклах. Все зрители затаили дыхание, а фотографы только и успевали словить идеальный кадр.

Для любителей экстрима были предусмотрены зрелищные соревнования по СуперЭндуро, организованные совместно с командой «Буйные есть?». Даже снег не остановил спортсменов бороться за звание лучшего. И по результатам двух дней в классе «Профи» золото заслуженно досталось Давиду Леонову.

Окунуться в мир виртуальных гонок помогли уникальные автосимуляторы собственной разработки стенде Legal Band.

В зоне VSEM Мotorsport можно было поездить на трайках и протестировать новинку сезона – минибайки, которые не оставили равнодушным никого.

Прокатились с ветерком на заездах дрифт-такси от школы дрифта «Культура заноса», которые вскружили голову всем ее участникам. Профессиональные пилоты помогли посетителям прочувствовать, что такое настоящий драйв и рев мотора!

Команда DOC32 отличилась своей концептуальной экспозицией как в павильоне, так и на улице. На стенде гости могли взять автограф, поучаствовать в розыгрыше мерча и сфотографироваться с техникой, которая не раз выигрывала в заездах.

Спортивная команда автомобильного завода «УРАЛ» URAL MOTORSPORT представила два триальных автомобиля: 4х4 и 8х8, которые поразили гостей своими масштабами. Все желающие могли лично пообщаться с командой, сделать фото и получить автограф на память.

Концептуальные идеи на кастомзоне

На площадке «Кастом Тюнинг Шоу» собрались самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья! Талантливые мастера представили свои лучшие работы для соревнования за звание чемпиона России по кастомайзингу.

В этом году было одобрено 140 машин на автокастом.

Самым громким событием уличной площадки не понаслышке стали соревнования по автозвуку, которые пробрали до мурашек всех, кто находился неподалеку. Вибрации доходили даже до павильонов! Еще гостям выставки запомнился флэшмоб «Звуки Моторов», где все участники показывали всю мощь их колонок.

По результатам соревнований по автозвуку было выявлено 7 победителей. В топ-10 площадки выиграли самые яркие и колоритные представители индустрии, а в новой номинации «Антураж» денежный приз забрала команда, состоящая из Haval H9 aka «Медведь», владелец Алексей Усков, и Haval F7, владельцем которого является Павел Ульянов. Победитель «Антуража» был выявлен с помощью народного голосования.

Кастом Тюнинг Шоу – это не только про экспозицию, а еще и про возможность прикоснуться к миру творчества и узнать все про историю создания единственных в своем роде мотоциклов и автомобилей. Это мероприятие является неотъемлемой частью гоночной индустрии, ведь каждая спортивная единица техники позже дорабатывается.

Выставка прошла при поддержке Авто Mail, телеканалов «Авто Плюс», Drive, радио Rock FM, компании Greenworks, журналов «За Рулем», «5 Колесо», «Cars.ru», «Колеса.ру» и портала ixbt.com

Партнёрский материал