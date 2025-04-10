«Мотовесна 2025» – масштабно ворвались в мотосезон

4-6 апреля в КВЦ «Патриот ЭКСПО» состоялась ежегодная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна». Мероприятие стало самым масштабным за всю историю проекта – экспозиция заняла более 28 000 квадратных метров, мероприятие посетило рекордное количество человек.

Техники много не бывает – презентации сезона и мировые премьеры

Более 500 стендов с всевозможными видами техники – выставка продемонстрировала, что моторынок стремительно развивается, а интерес аудитории к российским и иностранным компаниям не утихает. Практически каждый участник показал на мероприятии мировые премьеры и новые модификации пользующихся доверием моделей.

Эксклюзивная продукция и техника брендов: «Русская механика», ATAKI, Ajerramoto, BAJAJ, Baltmotors, Benda, Benelli, BizonATV, BMW, BSE, Ducati, Fuego, GROZA, GTracer, Harley-Davidson, Honda, Hot mot, JHLofr, KOVE, KTA, KwadrX, LUCKY DUCK, Major Moto, MINSK, Moto Morini, MotoLand, Nibbi, OKLA, PRICEPMOTO, PROGASI, QJMOTOR, URAL, RACER, Regulmoto, RIVAL, Rival Electro, ROLIZ, Royal Enfield, Sanchez Moto, Sharmax Motors, SPRMOTORS, Super Marine, SYM, TGB, TMBK, Triumph, Universal Motors, VELOCIFERO, VMC, VOGE, Yacota, YAMAHA и многие-многие другие.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Лучшие образцы надежной экипировки от ведущих производителей: ACIIDRIDE, Airoh, AXOR, Dragonfly, EVEN FASTER 56, Hyperlook, RYNOX, SMK, STAREZZI, STARKS и других.

Масла, аккумуляторы, запчасти и сопутствующие мототовары от брендов AXOR, Bushido, Carbonado, DELTA, GP Kompozit, GPSTRADE, Interphone, Kriega, LAVR MOTOLINE, MRF, MS-MARSHAL, PERFECTIS, Puller, Rizoma ROKO, RS DESIGN, RULink, Rynox, SENA, SERVO и других.

Презентации, выступления, publick talk на сцене «Мотовесны»

Сцена мероприятия стала центром притяжения увлеченной публики. Все три дня гости слушали выступления известных блогеров, именитых спортсменов, организаторов фестивалей, соревнований и гоночных серий, представителей крупных компаний и кастомайзеров.

Они не нуждаются в представлении, за ними следят сотни тысяч человек, к их мнению прислушиваются, а их советам безоговорочно доверяют, в этом году на сцене выставки были «Буйные Есть?», LANKARRA, Mary Dylan, MotoNinja, Explosive Mike, Алёна «alyoka.travels», Анатолий Чернявский, Андрей Бересневич, Глеб Симдянкин, Дарья Харченко, Дима Сметкин, Макар Юрченко, Мурад (Лихач) Королев, Никита Project 18, Роман Курбатов, Саня Четодел.

На сцене «Мотовесны» крупные компании презентовали новейшие разработки, мы увидели представителей этих компаний: «Русская механика», BSE, Royal Enfield, Sharmax Motors.

Представители мотошколы Мосгортранс затронули важнейшие вопросы перед открытием мотосезона и проинструктировали начинающих мотоциклистов.

Гости мероприятия стали свидетелями интереснейшей дискуссии с Георгием Беловым на тему «Выживет ли кастом?», в разговоре приняли участие ведущие кастомайзеры и люди, знающие толк в мотоциклах: Дмитрий Голубчиков, Владислав Беляков, Виталий Селюков, Сергей Кузаков и другие.

Премия KickStarter – знаем имена лучших!

На сцене выставки состоялось награждение самых ярких представителей мотоиндустрии. На основе народного голосования были выбраны победители в 13 номинациях. Теперь мы точно знаем, что лучший мотосалон – это ProJapan, за экипировкой стоит идти к HYPERLOOK, а свою технику люди доверяют Cервису Ивана Горева. Звание «Лучший онлайн проект года» закрепилось на «МотоКартой.Рф». Самый яркий спорт-event года, по мнению большинства, – Project18 Adventure FEST, Московский Мотофестиваль становится победителем и обходит все фестивали страны. Мотопремьерой года абсолютно заслуженно становится VOGE DS800 RALLY. Текстовый блог Дмитрия Сталкера GOWALKER признают лучшим и самым читаемым. Королем вертикальных видео становится Андрей Скутерец. Номинацию «Горизонтальный метр» забирает Георгий Белов с документальным фильмом «Планета ИЖ». Андрей Бересневич становится победителем сразу в двух номинациях – «Тревел-блогер года» и «Блогер года». А «Блогерским прорывом года» становится Денис Дорохов с проектом Рыцарь Дорох.

Организаторы – объединение «МотоРоссия» и выставка «Мотовесна» выражают благодарность за активное участие и поддержку проекта!

Кастом & Тюнинг Шоу 2025 – новые звезды открыты!

Уже второй год «Кастом & Тюнинг Шоу» объединяет опытных мастеров и технику, доработанную или построенную с нуля: мотоциклы, автомобили и велосипеды.

Этот год стал для Custom & Tuning Show особенным – проекту исполнилось 18 лет! Было представлено более 80 работ от талантливых мотокастомайзеров России и ближнего зарубежья.

Первое место, титул Чемпиона России и заветный кубок получила мастерская Романа Молчанова Hammerbike. Мотоциклом-чемпионом стал проект «Бомбино», который создавался как женский боббер. Кастомайзер из Новосибирска потратил на работу год, все было сделано вручную, по словам мастера, каждый болтик идеален и находится на своем месте!

Жизнь под открытым небом

Все три дня на уличной площадке кипела жизнь! «Мотовесна» продемонстрировала, выставка – это больше, чем просто статичная экспозиция! Мотофристайл от профессионалов из команды FERZ поразил гостей мероприятия, прямо в воздухе спортсмены делали трюки, на которые способны лишь единицы.

«СуперЭндуро» на «Мотовесне», организованное совместно с командой «Буйные есть?», никого не оставило равнодушным. Сложный, опасный и зрелищный вид мотоспорта стал ближе гостям мероприятия – вместе с вами мы оказались в эпицентре состязаний и своими глазами увидели борьбу гонщиков. В субботу первое место в двух заездах класса «Профи» занял Давид Леонов, Даня Черняев поразил обгонами в самых неожиданных местах и заслуженно забрал серебро, Максим Поддубский стал бронзовым чемпионом. В классе «Эксперты» места закрепились следующим образом: первое место – Сергей Курашев, второе – Максим Тиссен, третье – Максим Шачнев.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Второй день заездов стал настоящим испытанием – снег покрыл гоночную трассу, но даже это не помешало спортсменам продемонстрировать упорство. В классе «Профи» золото вновь забирает Давид Леонов, серебро достается Максиму Поддубскому, бронза – у Артема Кунцевича. В классе «Эксперты» места распределились по порядку: Егор Емельянов, Ильдар Балагутдинов, Максим Шалденков.

1 / 2 2 / 2

На площадке Департамента Транспорта прошли показательные выступления ГОЧС – посетители увидели мастерство тех, кто спасает жизни!

На фоне голубого неба ввысь взлетали флай-бордисты, зажигательное шоу в бассейне Time Trial собрало восторженную публику.

На протяжении трех дней самые отважные могли прокатиться на дрифт-такси или сесть за руль дрифт-трайков.

Прямо на уличной площадке посетители выставки смогли испытать понравившиеся модели техники от брендов «Русская механика», VOGE, BAJAJ, Benelli, QJMotor, Sharmax Motors, KOVE, GAOKIN, PROGASI и других.

Маленьким гостям выставки не было времени скучать, юные посетители рассекали на электро-кастом проектах – Додж Динамит и Легендарный Электрический КАМАЗ МАСТЕР! Машины построены в России в единственном экземпляре.

Розыгрыш мотоцикла от Департамента транспорта Москвы

В рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» на выставке «Мотовесна 2025» с 4 по 6 апреля прошел розыгрыш от Департамента Транспорта города Москва. Главным призом стал мотоцикл SHARMAX Sport Air 300. Им наградили Мокина Илью Николаевича.

Выставка прошла при поддержке Авто Mail, телеканалов «Авто Плюс», Drive, радио MAXIMUM, компании Greenworks, журналов «За Рулем», «5 Колесо», «Cars.ru», «МОТО», «Колеса.ру», объединения «МотоРоссия» и портала ixbt.com.

Партнёрский материал