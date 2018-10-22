“Мотозима” проходит на стыке сезонов, когда мотоциклисты заканчивают ездить и начинают заниматься обслуживанием, ремонтом, тюнингом, кастомайзингом. На выставке они получают возможность заранее подготовиться к весне, подобрать всё необходимое для нового сезона, от запчастей до экипировки. Снегоходчики и квадроциклисты в начале ноября готовятся к первому снегу и покупают снаряжение из зимних коллекций. “Мотозима” проходит параллельно с ведущими мировыми мотосалонами, где производители показывают горячие премьеры мотоциклетной индустрии. Их можно увидеть и на стендах российских импортёров. А если какие-то новинки не успевают доехать до Москвы, специалисты предоставляют о них исчерпывающую информацию.

В “Мотозиме” участвуют ведущие игроки российского рынка мототехники и сопутствующих товаров. В предыдущих выставках принимали участие импортёры крупнейших мировых мотобрендов: BMW, Harley-Davidson, KTM, Yamaha, Kawasaki, Indian, Triumph, Confederate, BRP, Bajaj, CF Moto, Kayo. Российскую мотопромышленность представляли “Ирбитский мотозавод”, “Русская механика”, “Балтмоторс”, “Стелс” и другие. Большой раздел “Мотозимы” посвящён аксессуарам, запчастям, тюнингу, экипировке, смазочным материалам. На выставке регулярно проходят российские и мировые премьеры мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, лёгкого водного транспорта.

Крупный раздел занимают на “Мотозиме” социальные и образовательные программы. Посетители, не имеющие мотоциклетной категории, могут подобрать подходящую мотошколу, чтобы к следующему сезону выучиться и сдать экзамены. Департамент транспорта Москвы, постоянный партнёр “Мотозимы”, подробно рассказывает на своём стенде о безопасности движения, демонстрирует новейшие технологии дорожного и транспортного строительства. На стендах клубов, туристических объединений и слётов любой желающий найдёт себе компанию единомышленников для локального общения и дальних поездок. В зоне искусства и ремесла выставляются фотографы, кожевенники, художники, татуировщики, литейщики, работающие в мотоциклетном направлении. Из некоммерческих экспонатов большой популярностью пользуются старинные мотоциклы. На прошлых выставках уникальную ретро-технику показывали мастерские Шеянова и Шаманского, в этом году ожидается не менее интересная антикварная экспозиция. По традиции, большие стенды показывают лучшие кастом-ателье России и ближнего зарубежья. Все три дня выставки на сцене “Мотозимы” будут проходить презентации, доклады, награждения, семинары и другие тематические мероприятия для широкого круга мотоциклистов. На уличной площадке ожидается спортивная программа. «Мотозима» — мероприятие для всей семьи, поэтому на выставке предусмотрена детская развлекательная программа.

«Мотозима» проходит в КВЦ «Сокольники» в центре одноименного парка. Расположение позволяет легко добраться до него как на метро, так и на автомобиле. Для тех, кто к ноябрю не закроет сезон, предусмотрена бесплатная мотоциклетная парковка. Экспозиция размещается в павильонах 4.1 и 7а. Продажа билетов и самая свежая информация о “Мотозиме” на www.motowinter.ru и www.facebook.com/motowinter.spring/

О выставке «Мотозима–2017»: 108 стендов компаний, 21000 посетителей, более 300 аккредитованных СМИ