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  • Munro Series-M: обновлённый дизайн, улучшенная безопасность и увеличенный запас хода

Munro Series-M: обновлённый дизайн, улучшенная безопасность и увеличенный запас хода

03.10.2023 129 0 0

Шотландский электромобильный стартап Munro Vehicles существенно изменил дизайн и технические характеристики своей дебютной модели — теперь она называется не MK_1, а Series-M, количество кузовных исполнений увеличено до трёх: внедорожник, пикап и шасси с кабиной.

Стартап Munro Vehicles был основан в 2019 году молодыми предпринимателями Расселом Петерсоном и Россом Андерсоном, в декабре прошлого года состоялась премьера электрического внедорожника Munro MK_1 с квадратно-гнездовым дизайном от Росса Комптона, который прежде сотрудничал с американскими стартапами Bollinger Motors и Atlis Motor Vehicles. На момент дебюта дизайн Munro MK_1 подавался как окончательный, однако вскоре компания Bollinger Motors обвинила Munro Vehicles в краже дизайна машины. Кражи, по сути, не было, а был общий авторский стиль Росса Комптона, причём Bollinger проект своего внедорожника заморозил до лучших времён. Чем закончился конфликт, неизвестно, официальной информации на эту тему нет, но мы не удивлены, что Munro Vehicles в итоге попросила Комптона изменить дизайн MK_1 — обновлённая модель представлена сегодня под новым именем Munro Series-M.

В пресс-релизе Munro Vehicles сказано, что дизайн машины был изменён после консультаций с первыми заказчиками, заодно были внесены некоторые улучшения в конструкцию. Концепция и компоновка принципиально не изменились: Munro Series-M адресован горнодобывающим и строительным предприятиям, спасательным службам, военным, фермерам и любителям отдыха на дикой природе, в него заложен большой запас прочности (расчётный ресурс — 50 лет) и возможность бесконечной модернизации.

В основе Munro Series-M лежит мощная стальная рама собственной разработки, а кузов изготовлен из алюминия. У Munro MK_1 в мае прошлого года появилась версия пикап и двухрядной кабиной, она сохранилась и у Munro Series-M, а ещё будет шасси с однорядной кабиной — такую версию можно снабдить различными надстройками. Габариты у пикапа и внедорожника одинаковые: длина — 4590 мм, ширина — 1812 мм, высота — 2010 мм, колёсная база — 3255 мм. Дорожный просвет — 480 мм, угол въезда — 84 градуса, угол съезда — 51 градус, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Снаряженная масса — 2450 кг, грузоподъёмность — 1050 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2250 либо 3500 кг в зависимости от модификации.

Munro Series-M оснащается единственным электромотором Turntide с осевым магнитным потоком, его максимальная отдача на версии М170 составляет 170 кВт (231 л.с.) и 600 Нм, на версии М280 — 280 кВт (381 л.с.) и 700 Нм. Электромотор расположен в недрах центрального тоннеля и пристыкован к 2-ступенчатой раздаточной коробке, а далее мощность на все колёса передаётся через классическую систему полного привода с тремя дифференциалами (для всех доступны блокировки). Оба моста зависимые, с пружинной подвеской.

Батарея теперь на все версии одна — 400-вольтоая литий-железо-фосфатная ёмкостью 85 кВт·ч (у Munro MK_1 была никель-марганец-кобальтоввая ёмкостью не более 82,4 кВт·ч), запас хода на одной зарядке увеличился до 322 км (прежде было не более 305 км), максимальная мощность зарядки выросла с 70-94 кВт до 130 кВт, полная зарядка на максимальной мощности занимает всего 30 минут. Версия М170 разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с, версия М280 — за 6 с, максимальная скорость — 128 км/ч и 153 км/ч соответственно.

Салон обновлённой модели компания Munro, к сожалению, не показала, а ведь там тоже заявлено много нового: появились подушки безопасности, регулируемая рулевая колонка, более комфортные кресла с расширенным диапазоном регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. В стандартном оснащении теперь есть ABS, система стабилизации, защита от опрокидывания, круиз-контроль и тепловой насос, повышающий эффективность расхода энергии. Объём багажника у внедорожника — 1600 л.

Снаружи Munro Series-M отличается от Munro MK_1 более скошенным капотом: багажных рундуков по бокам передка больше нет, зато улучшилась обзорность. Из-за новых рельефных передних крыльев Munro Series-M слегка напоминает советский ГАЗ-69, фары объединены с воздуховодами, дизайн радиаторной решётки отсутствует — есть просто мелкая сетка.

Munro M170 стоит от 75 995 фунтов стерлингов, Munro M280 — от 89 995 фунтов стерлингов. За доплату доступны левый руль, пневмоподвеска, кожаные либо спортивные кресла, дополнительная защита днища, дополнительное освещение, экспедиционный багажник и другие опции. Поставка заказанных Munro Series-M клиентам должны начаться в середине следующего года, в год Munro Vehicles намерена выпускать не более 2500 машин.

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