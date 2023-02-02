За ящик ответишь! Bollinger подаёт в суд на Munro из-за украденного дизайна внедорожника

Американский стартап Bollinger Motors обвиняет британский стартап Munro Vehicles в том, что электрический внедорожник Munro MK_1 копирует внешний вид Bollinger B1. Любопытно, что дизайнер у обеих машин один — британец Росс Комптон.

Cтартап Munro Vehicles представил серийную версию своего внедорожника Munro MK_1 (на заглавном фото) в декабре прошлого года: многие СМИ, и мы в том числе, тогда отметили его концептуальное сходство с внедорожником Bollinger B1, первый прототип которого был показан ещё в 2017 году.

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Munro Vehicles собирается начать мелкосерийный впуск MK_1 уже в этом году, а Bollinger B1 вместе с родственным пикапом Bollinger B2 «подвис» из-за финансовых проблем у Bollinger Motors. Серийную версию Bollinger B1 американский стартап показал в 2020 году с намерением начать производство в 2021-м, но в начале прошлого года компания объявила о заморозке проекта Bollinger B1/B2 из-за необходимости переключиться на более выгодную коммерческую технику.



Прототип Bollinger B1 1 / 5 Прототип Bollinger B1 2 / 5 Прототип Bollinger B1 3 / 5 Прототип Bollinger B1 4 / 5 Прототип Bollinger B1 5 / 5

В сентябре 2022 года Bollinger Motors представила бескапотный электрический грузовик Bollinger B4. В том же месяце контрольный пакет акций Bollinger Motors купил другой американский стартап — Mullen, который в свою очередь пообещал вернуться к проектам Bollinger B1/B2. Сейчас B1/B2 вновь представлены на сайте Bollinger Motors, но почему-то в первоначальном виде прототипов, а не в серийном дизайне образца 2020 года — разница между ними несущественная, но она есть.



Разработкой дизайна Bollinger B1/B2 занимался по контракту Росс Комптон, воплощая в виде 3D-моделей идеи Роберта Боллинджера. Сейчас Комптон работает главным дизайнером в Munro Vehicles, а Bollinger Motors теперь обвиняет его и британскую компанию в нарушении авторских прав на дизайн Bollinger B1/B2 — соответствующий иск подан в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, это факт обнаружил журнал InsideEVs.



В иске сказано, что Munro MK_1 копирует оригинальный дизайн Bollinger B1, который характеризуется сочетанием плоских поверхностей, прямых линий, скошенных углов выставленной напоказ фурнитуры и «оквадраченных» колёсных арок. В заявлении приводятся фотографии для сравнения и ссылки на публикации в СМИ, которые обнаружили сходство между двумя машинами. Bollinger Motors, кроме того, обвиняет Росса Комптона в нарушении подписанного им соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и публикации 3D-моделей Bollinger в интернете с целью саморекламы.

Прототипы внедорожника Bollinger B1 и пикапа Bollinger B2

Предсказать исход тяжбы сложно: сходство между Munro MK_1 и Bollinger B1, безусловно есть, но и различий много, в том числе обусловленных принципиально разной компоновкой этих машин, а вообще внедорожники, напоминающие ящик, автопром знал задолго до появления Munro MK_1 и Bollinger B1 — например, классический Land Rover Defender.

Компания Jaguar Land Rover в 2020 году проиграла суд компании Ineos Automotive, которая сегодня выпускает внедорожник Grenadier, спроектированный по мотивам классического Land Rover Defender: суд решил, что различий между Defender и Grenadier достаточно и дал таким образом Grenadier путёвку в жизнь.



Прототип пикапа Atlis XT образца 2021 года

Добавим, что Росс Комптон также приложил руку к дизайну электрического пикапа XT стартапа Atlis Motor Vehicles, в нём тоже несложно найти эстетическое сходство с Munro MK_1 и Bollinger B1, так что впору говорить об авторском стиле, с которым Комптон просто кочует из одной компании в другую.

