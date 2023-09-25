Музей Транспорта Москвы и Авито Авто обсудили современный автопром и городской транспорт

21 сентября 2023 года в Ситуационном центре Правительства Москвы прошла дискуссия Музея Транспорта Москвы и Авито Авто – эксперты обсудили изменения, которые случились с городским транспортом за последнее время, роль личного транспорта, ситуацию на российском авторынке и в автопроме, а также определили тенденции их развития на ближайшее будущее. Главными направлениями развития в отрасли специалисты назвали цифровизацию и электрификацию.

В дискуссии приняли участие генеральный директор фонда «Транспортные инновации Москвы» Иван Юнин, управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков, директор по новым бизнес-моделям в Авито Авто Николай Манайкин, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, коммерческий директор Московского автомобильного завода «Москвич» Александр Мигаль и директор бренда EXEED Геннадий Баранов. Модератором мероприятия выступила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

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Обсуждение эксперты начали с городского транспорта.

Генеральный директор фонда «Транспортные инновации Москвы» Иван Юнин отметил, что одним из ключевых трендов сейчас является всеобщая цифровизация – систем управления транспортными потоками, решений в части автоматизации бизнес-процессов, которые раньше фиксировались на бумаге, – от вывода водителя на линию до систем, которые оценивают его состояние во время вождения транспортного средства.

Автономный транспорт — за ним будущее. Умный автомобиль, вооруженный сетью датчиков, способен лучше оценивать изменяющиеся условия в окружающей обстановке, чем водитель, что делает такой транспорт определенно безопаснее. В перспективе пяти или десяти лет появятся уже достаточно эффективные и массовые решения в части автономного транспорта. Конечно же, общий тренд на ESG, на электротранспорт, на новые источники энергии, в частности, водородный транспорт, эти тренды также присутствуют, и Москва здесь, наверное, одна из первых в мире. Иван Юнин

Тем не менее с развитием городского транспорта отказ от личного в Москве не прослеживается. Об этом рассказал Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:

За последние 5 лет число размещаемых авто в столице на Авито Авто не меняется: в Москве и области продавцы размещают в среднем 3000 авто ежедневно на платформе. Это значение стабильное последние 5 лет, за исключением ограничений в ковид весной 2020 года.

В ходе своего выступления, Кирилл Вотяков отметил основные тенденции на автомобильном рынке в 2023 году:

Рынок новых авто и с пробегом стабилизировался. При этом основным по размеру остается рынок авто с пробегом – покупателей и продавцов таких авто становится все больше. Сейчас в Москве в день более 1 млн пользователей выбирают авто на платформе. Каждую минуту в Москве и Московской области размещается 3 предложения о продаже авто. За год это более 1 млн авто. За три года дневная аудитория платформы выросла в 2,5 раза.

На примере структуры основного для России рынка – авто с пробегом – Кирилл Вотяков отметил, что ввиду насыщения рынка с точки зрения спроса и предложения основными вопросами для покупателей и продавцов авто становятся удобство, безопасность и скорость сделок. Причем скорость становится определяющим фактором при продаже авто. При соблюдении всех этих факторов автомобилисты готовы уже сейчас закрывать все этапы сделки и условия по ним онлайн. В будущем эти тренды будут только укрепляться.

Николай Манайкин, директор по развитию новых бизнес-моделей в Авито Авто, отметил, что 16% автомобилей в Москве продаются за 1 день, а по ликвидным моделям этот показатель достигает 33%, что говорит о высокой конкуренции за ликвидные автомобили на рынке и запросе на быструю продажу.

Под данным Авито Аукциона, в первом полугодии 75% авто по РФ до 6 лет продается за 1 день и меньше на Аукционе, а в Москве каждый второй авто до 6 лет через Аукцион продается за 1 день и меньше (54%). Согласно статистике сервиса, автомобили китайских марок продаются так же быстро, как европейских, корейских и японских.

В первом полугодии 2023 года в московском регионе 2 китайских марки авто входят в топ-10 самых ликвидных в возрастном сегменте до 6 лет. Среди самых ликвидных моделей в Москве и Московской области — китайский автомобиль — на 5-ом месте по скорости продаж за тот же период. Николай Манайкин

Участники обсуждения также подтверждают, что отношение россиян и москвичей в частности к китайским автобрендам значительно изменилось. Как рассказал директор бренда EXEED Геннадий Баранов, взрывной рост интереса произошел за последние три года. Собственное бренд-пространство внутри Авито позволило в текущем году его усилить:

За 2021 мы продали всего 2200 автомобилей — это был достаточно скромный результат, в 2022 году мы увеличили его в 5,5 раз, продав 12 300 автомобилей. А за 8 месяцев текущего года мы уже продали на 100% больше, и к концу 2023, скорее всего, это число достигнет 50 000 единиц. На следующий год у нас стоят еще более амбициозные планы, в том числе – вывод на российский рынок электромобиля.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что еще одним трендом, который развивается активно последние 5 лет, можно назвать электрификацию. На рынке его поддерживают и российские бренды.