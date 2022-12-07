MW Motors обновила ретро-купе Luka EV, а проект электрического УАЗа поставлен на паузу

Чешская компания MW Motors из села Штеновице (Пльзеньский край) никак не может начать полноценный бизнес из-за различных объективных и субъективных трудностей. Проект электромода Spartan EV на базе нашего «уазика» заглох из-за известных геополитических событий, в связи с чем чехи вернулись к своей первой и полностью самостоятельной модели — электрическому купе Luka EV: ему провели рестайлинг и готовят новую техническую начинку.

Купе Luka EV компания MW Motors представила ещё весной 2018 года, но его производство и продажи так и не начались, так как разработка затянулась и случилась эпидемия COVID-19. В 2021 году компания переключилась на более перспективный, как ей тогда казалось, проект электромода на базе УАЗа Хантера, чехи наладили тесный контакт с Ульяновском и планировали продавать электрифицированные внедорожники как в Европе, так и в России. Батарейную машину, получившую имя Spartan EV, мы даже успели протестировать в сентябре прошлого года. В январе 2022-го MW Motors объявила, что начинает продавать Spartan EV по всей Европе, а в феврале случилось то, что случилось. Долгое время MW Motors трагическим молчала и лишь в конце ноября сообщила, что вернулась к проекту ретро-купе Luka EV.

Luka EV образца 2018 года 1 / 3 Luka EV образца 2018 года 2 / 3 Luka EV образца 2018 года 3 / 3

Luka EV — продукт весьма своеобразный, его внешность представляет собой сборник цитат из европейских спорткаров 50-х — 60-х годов, таких как Mercedes-Benz 190 SL/300 SL, Aston Martin DB4 и BMW 507. Габаритная длина машины, представленной в апреле 2018 года, — 4050 мм, ширина — 1620 мм, высота — 1220 мм, колёсная база — 2300 мм. Каркасно-панельный кузов рассчитан на двух седоков.



Luka EV образца 2018 года

Изначально купе Luka EV планировалось оснащать четырьмя мотор-колёсами совокупной мощностью 50 кВт (68 л.с.), был заявлен разгон до «сотни» за 9,6 с и максимальная скорость 146 км/ч. Батарея ёмкостью 21,9 кВт·ч должна была обеспечить до 300 км пробега на одной зарядке. Снаряженная масса купе с мотор-колёсами — 815 кг.



Luka EV образца 2018 года

Позже MW Motors пересмотрела техническую концепцию Luka EV и предложила версию без мотор-колёс, а с одним обычным электромотором под капотом, который вращает передние колёса. Мощность этой версии — 55 кВт (75 л.с.), по сравнению с полноприводным купе время разгона до 100 км/ч увеличилось до 9,8 с, максимальная скорость уменьшилась до 140 км/ч. Ёмкость батареи выросла до 26,4 кВт·ч, запас хода на одной — до 310 км. Снаряженная масса переднеприводной версии — 886 кг.



Рестайлинговый Luka EV 1 / 3 Рестайлинговый Luka EV 2 / 3 Рестайлинговый Luka EV 3 / 3

Обе прежние версии купе по-прежнему представлены на сайте MW Motors, но в продажу в итоге пойдёт другая, существенно обновлённая машина, технические характеристики которой пока не объявлены. Свежий коротенький пресс-релиз сообщает, что Luka EV получил обновлённый дизайн с более обтекаемой и полностью закрытой передней частью — радиаторная решётка на ней имитируется для красоты хромированными полосками. Задние крылья стали чуть шире, чтобы вместить увеличенные 17-дюймовые колёса.



Рестайлинговый Luka EV 1 / 4 Рестайлинговый Luka EV 2 / 4 Рестайлинговый Luka EV 3 / 4 Рестайлинговый Luka EV 4 / 4

Заявлен также обновлённый интерьер с более широкими и комфортными креслами, но его изображения пока не опубликованы. Техническая начинка подверглась ревизии: будут новые двигатель, батарея, шасси, рулевое управление, тормоза, более мощное зарядное устройство, идеальная развесовка (50/50) и многое другое. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в 2023 году обновлённое купе должно поступить в продажу.

Рестайлинговый Luka EV 1 / 4 Рестайлинговый Luka EV 2 / 4 Рестайлинговый Luka EV 3 / 4 Рестайлинговый Luka EV 4 / 4

Цена пока не объявлена: изначально Luka EV планировалось продавать за 20 000 евро, но с учётом инфляции и затрат на модернизацию цена, полагаем, существенно вырастет.

