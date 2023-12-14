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На бывшем заводе Volvo в Калуге возобновили производство коммерческих автомобилей

14.12.2023 102 0 0

Теперь с конвейера этого предприятия сходят грузовики Ural Next. До конца текущего года планируется выпустить 50 машин.

Volvo Trucks отправила свой калужский завод в простой весной прошлого года. На то, что в шведском концерне думают о продаже российских активов, СМИ указали ещё осенью 2022-го. Напомним, тогда стало известно о том, что было принято решение об «адаптации бизнеса и начале сокращения сотрудников», однако реальная смена собственника произошла позже.

Фото с производства грузовых автомобилей Next на заводе АМО в Калуге

В начале сентября 2023-го появилась информация о том, что Минпромторг РФ определил инвестора, которому перейдут местные активы шведского концерна Volvo; о ком именно идёт речь, в ведомстве тогда не уточнили. Позже стало известно, что владельцем предприятия в Калуге стала российская группа компаний «Промышленные инвестиции».

О том, что бывший российский завод Volvo был перезапущен, в своём телеграм-канале рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что выпуск крупнотоннажных машин повышенной проходимости начало калужское машиностроительное предприятие «АМО», входящее в ГК «Промышленные инвестиции».

Судя по снимкам, которые сопровождают сообщение главы региона, на бывшей площадке Volvo наладили производство грузовых автомобилей Ural Next (с 2015 года их выпуск налажен на мощностях УралАЗа в Миассе). Владислав Шапша добавил, что до конца года калужский завод «планирует запустить в производство 50 машин», а также рассказал о планах по выходу в 2024 году на объём выпуска 2000 грузовиков линейки Next.

Ещё губернатор сказал о том, что компания АМО в дальнейшем планирует расширить линейку выпускаемых на калужском предприятии автомобилей. По словам генерального директора «Промышленных инвестиций» Андрея Александрова, сейчас группа компаний продолжает переговоры с зарубежными производителями, правда, кто именно выступает в роли потенциальных партнёров, пока не сообщается.

Как отмечает «Интерфакс», ранее в «Промышленных инвестициях» заявляли, что калужский завод «стратегически ориентирован» на выпуск отечественного грузового транспорта. При этом в ГК добавили, что ожидают «расширения номенклатуры выпускаемой продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализации иностранных машин и компонентов, а также создание нового бренда российских грузовиков».

Напомним, производственные мощности бывшего российского предприятия Volvo, стартовавшего в 2009 году, рассчитаны на выпуск 15 тыс. грузовиков в год. Ранее здесь был налажен выпуск коммерческих автомобилей марок Volvo и Renault. Тяжеловозы предназначались как для российского рынка, таки для других стран ЕАЭС.

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