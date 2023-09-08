Активы Volvo в РФ переданы местному инвестору, завод в Калуге перезапустят

В списке наиболее востребованных коммерческих автомобилей в России по итогам «докризисного» 2021 года грузовики марки Volvo были на третьем месте, уступив лишь моделям КАМАЗа и ГАЗа. На тот момент доля машин Вольво здесь составляла 8,5%. В шведской компании отмечали, что в 2021-ом на продажи в РФ пришлось около 3% от общего глобального объёма реализованных грузовиков.

У Volvo Trucks в РФ имелось собственное предприятие: ныне простаивающий завод находится в Калуге. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск 15 тыс. грузовых автомобилей в год. Отметим, по итогам того же 2021 года на российском рынке было продано около 5,7 тыс. грузовиков, сошедших с конвейера калужской площадки.



О том, что в Volvo Trucks думают о продаже российских активов, СМИ сообщали ещё осенью 2022-го: тогда стало известно о том, что в концерне приняли решение об «адаптации бизнеса и начале сокращения сотрудников». В отчёте производителя отмечалось, что в первом квартале прошлого года общая сумма связанных с РФ активов оценивалась почти в 9 млрд шведских крон, из них был создан резерв под обесценение в 4,1 млрд шведских крон. Ранее в Вольво рассматривали и вероятность списания активов.

Как сообщает «Интерфакс», Минпромторг РФ определил инвестора, которому перейдут местные активы шведского концерна Volvo, при этом в ведомстве не уточнили, о каком именно инвесторе идёт речь. Судя по данным ЕГРЮЛ, дочерние структуры производителя, в том числе завод по выпуску грузовых машин в Калуге перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима.



Сообщается, что 6 сентября этого года генеральный директором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование») стал Алексей Санников, который является первым заместителем председателя правления принадлежавшего Игорю Киму «Экспобанка». Завод Volvo Trucks также принадлежит AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%). При этом лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги») сейчас возглавляет Никита Ряузов, другой партнёр по бизнесу Игоря Кима.

Российский бизнесмен получил непосредственный контроль над ООО «Стоков Конструкция», эта «дочка» Volvo занимается лизингом, производством и сбытом спецтехники. На 99% она теперь принадлежит контролируемой Игорем Кимом Группе «Астон», а владельцем оставшегося одного процента является юрлицо калужского автозавода.



В Минпромторге РФ отметили, что «совместно с новым собственником также определён отечественный партнёр для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по её скорейшему перезапуску». Подробностей о том, чем именно планируется загрузить в дальнейшем российский завод Volvo Trucks, пока нет.