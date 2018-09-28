На платной трассе М-4 «Дон» открыто движение по новой развязке

На платной трассе М-4 «Дон» открыто движение по новой развязке

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Эта транспортная развязка связывает курорты Краснодарского края с центральной частью России и с другими регионами страны.

Новый объект на платной трассе М-4 «Дон» был открыт для движения вчера, 27 сентября 2018 года. Транспортная развязка появилась в Краснодарском крае, на 1319-ом километре федеральной автодороги. Напомним, трасса М-4 находится на доверительном управлении госкомпании «Автодор», которая занимается строительством, ремонтом и содержанием платных дорог в России.

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На церемонии открытия объекта председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах сказал о том, что был «развязан ещё один узел, препятствующий безопасному скоростному движению между Центром России и Черноморским побережьем». Он добавил, что работа по превращению трассы М-4 «Дон» в сквозную скоростную дорогу, будет продолжена.

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В ходе строительства новой развязки госкомпания возвела новый путепровод, надземный пешеходный переход, построила около двух километров новой дороги, количество полос увеличила до шести (по три в каждом направлении). Пока что максимальная разрешённая скорость на этом участке составляет 110 км/ч, но в дальнейшем будет увеличена до 130 км/ч. При этом расчётная скорость движения – 150 км/ч.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эта развязка не только связала север и юг страны, она также стала частью того транспортного коридора, который соединяет Россию с другими государствами.

В «Автодоре» отметили, что трасса М-4 «Дон» на сегодняшний день «функционирует на пределе своих возможностей, с большими перегрузками». Причина – ежегодно нарастающий трафик, особенно проблема актуальна летом, в сезон отпусков. Например, в 2018 году максимальный среднесуточный трафик на подходах к Краснодару составил около 74 тысяч автомобилей. Этот результат на 14 тысяч машин в сутки больше по сравнению с показателем прошлого года.

Следующие новые транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» появятся в Геленджике (на 1054-ом и 1515-ом км), работы должны начаться уже в текущем году. До конца года госкомпания планирует закончить капитальный ремонт дороги на участках с 1459-го по 1494-ый км (в направлении Геленджика) и с 1531-го по 1542-ой км (возле Новороссийска).

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Ещё один проект, который намеревается реализовать «Автодор», это строительство дальнего западного обхода Краснодара. Соответствующий проект уже направлен в Главгосэкспертизу. Маршрут позволяет выйти из черты города Краснодара, максимально уменьшить прохождение трассы через населённые пункты (чтобы не было необходимости сносить жилые постройки). Дорога будет представлять собой 50-километровый четырёхполосный участок с 3 транспортными развязками, 4 мостами и 22 путепроводами.

Весной текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что «Автодор» повысил тариф за проезд по платной трассе. Напомним, подорожание было сезонным: более высокие цены будут действовать лишь до конца этой недели, до 30 сентября 2018 года.

 

Теги: Авто и бизнес , В России , М-4 Дон , платные дороги , трассы
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