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  • На платной трассе М-3 появится новая развязка. Её откроют для движения уже в следующем году

На платной трассе М-3 появится новая развязка. Её откроют для движения уже в следующем году

22.10.2020 63 0 0

Очередной транспортный узел появится на участке автодороги «Украина», который проходит в Калужской области.

 

В России есть несколько платных автомобильных дорог, которые находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». На сегодняшний день к ним относятся: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», а также А-113 ЦКАД и А-105 Москва-Домодедово; в дальнейшем их количество увеличится. Постепенно владельцы таких трасс проводят реконструкции, чтобы увеличить пропускную способность и сделать движение более безопасным.

На этот раз стало известно о планируемых работах на платной трассе М-3 «Украина». Реконструкция пройдёт на отрезке с 65-го по 124-ый км, участки проходят по территории Московской и Калужской областей. Судя по сообщению пресс-центра «Автодора», сдать объект в эксплуатацию в полном объёме планируется в 2024 году.

Помимо этого, уже в ближайшее время на 131-ом километре М-3 начнётся строительство развязки (в районе села Головтеево). Новый транспортный узел позволит избавить магистраль от пересечения на одном уровне с примыкающей дорогой. В госкомпании предполагают, что это положительно скажется на безопасности движения и пропускной способности трассы «Украина». Новая развязка должна быть открыта для движения уже в конце 2021 года.

На федеральной трассе в Калужской области сейчас идут ремонтные работы: водителям стоит быть внимательными при проезде отрезков с 86-го по 106-ой км и с 316-го по 343-ий км. Кроме того, на М-3 в этой же губернии продолжаются плановые работы на одиннадцати искусственных сооружениях (мостах, путепроводах и т.д.).

Напомним, платная автодорога М-3 «Украина» проходит по маршруту Москва–Калуга–Брянск–граница с Украиной. Эта федеральная трасса обеспечивает связь между центральными регионами страны, а также с государствами юго-восточной Европы.

В дальнейшем Россию со Старым Светом соединит также платный транспортный коридор «Европа-Западный Китай», который пройдёт в Гамбурга (Германия) до Шанхая (КНР). Путь пролегает по территории нескольких стран, в РФ он затронет трассы М-11 «Нева», несколько пусковых участков ЦКАД, а также будущую автодорогу М-12, которая соединит Москву и Казань через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане).

Трассу М-12 планируется открыть для движения в 2024 году. Впоследствии новую платную магистраль могут продлить до Екатеринбурга, этим вопросом занимается Минтранс РФ. Предполагаемый срок завершения работ – 2030-ый. Кроме того, в прошлом году обсуждался вариант продлить её до Владивостока, но впоследствии власти признали, что на такую платную дорогу, скорее всего, не будет спроса, потому что водителям в регионе вполне хватает и бесплатных трасс.

Россия авто и общество дороги

 

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