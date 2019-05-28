На платных дорогах стало меньше «зайцев»

Доля неоплаченных проездов по таким дорогам за первые четыре месяца 2019 года сократилась почти в 10 раз.

Некоторые водители по-прежнему продолжают пользоваться платными дорогами, не заплатив за проезд. Однако их количество в начале года заметно сократилось. Если ещё в начале 2019-го на их долю приходилось около 9,6% от общего числа, то теперь показатель не превышает 1,1%.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные госкомпании «Автодор». Так, в период с 17 по 23 мая в общей сложности по их участкам было совершено 2,1 млн проездов. Из них 22,5 тыс. пришлись на «зайцев». Больше всего нарушений зафиксировано на трассе М-4 «Дон» (20,3 тыс.), на М-3 «Украина» пришлось 1,2 тыс., а на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – около 900 неоплаченных проездов.

Для сравнения: в период с 25 по 31 января 2019 года только на платной трассе М-4 зафиксировали 137,3 тыс. проездов с нарушениями.

В Автодоре считают, что количество «зайцев» сократилось из-за установки на пунктах взимания платы новых металлических шлагбаумов. Они появились перед въездом на платные участки в конце марта. А до этого госкомпания использовала «мягкие» шлагбаумы с поворотным механизмом, они позволяли водителям проезжать участки без оплаты и каких-либо повреждений для машин. С новыми жёсткими шлагбаумами этот «номер» не пройдёт.

Однако, некоторые всё-таки пытаются проехать бесплатно и сейчас. По этой причине за неделю с 17 по 23 мая на ПВП произошло 161 ДТП, при этом в большинстве случаев автомобилисты скрывались с места происшествия. А на трассе М-11 в прошлые выходные «отличились» водители грузовиков: в 4 авариях из 5 они сломали шлагбаумы, потому что пытались проехать по дороге без оплаты.

На такие происшествия приезжают сотрудники ГИБДД, при этом материальный ущерб владельцы оборудования взыскивают со страховой компании виновника (по ОСАГО). При этом страховщики имеют право выдвинуть клиенту регрессный иск на сумму ущерба. В случаях, когда автомобилисты скрываются с места ДТП, видео с камер, которые установлены на ПВП, передаются в полицию. В этом случае виновников привлекают к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП: собственников могут лишить прав на срок до 1,5 лет (по решению суда).

Сейчас официально не существует штрафов для «зайцев» на платных дорогах. Ранее Автодор предлагал ввести наказание в виде взыскания в размере 5 тыс. рублей для тех, кто решил не платить за проезд по платному участку.

В марте текущего года стало известно о том, что «зайцев» на платных дорогах внесут в чёрный список. В этом помогут установленные на платных трассах камеры. Система поможет выявлять таких водителей ещё на подъезде к ПВП. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, с этими автомобилистами будет «жёсткий разговор» с привлечением аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД.